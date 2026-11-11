Die Linke, SPD und Grüne starten kooperative Regierungsgestaltung in Berlin. Ziel ist ein Koalitionsvertrag bis Anfang Januar 2025 und möglicher Regierungswechsel nach dem Parteitag.

Berlin startet die Verhandlungen für eine neue rot‑grün‑rote Regierung, die im Januar 2025 die korrespondierende Stadtregierung übernehmen soll. Die Linke, die SPD und die Grüne haben im November bereits einen strukturierten Prozess für die Ausarbeitung eines gemeinsamen Koalitionsvertrag s etabliert.

Verhandlungsrahmen und Facharbeitsgruppen

Die ersten Treffen der Eigentümerschaftsidee der Dachgruppe fanden am 2. November statt, wobei die drei Parteien fast unmittelbar danach erneut zusammenkamen. Danach wurden 14 Facharbeitsgruppen eingerichtet, die ähnlich wie Berliner Senatsverwaltungen arbeiten und jeweils für einen spezifischen Politikbereich zuständig sind. Zu den thematischen Schwerpunkten gehören unter anderem Finanzen, Sozialpolitik und Städtebau.

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Feste Zeitrahmen wurden für die Erarbeitung von Ergebnissen festgelegt: Die ersten Gruppen sollen ihre vorläufigen Vorschläge Ende November an die Dachgruppe übermitteln, während andere Gruppen etwas mehr Zeit erhalten. Die jeweiligen Ergebnisse werden von den Partei- und Fraktionsspitzen geprüft, um anschließend die relevanten Punkte in den Koalitionsvertrag zu integrieren. Konfliktpunkte sollen vor einer endgültigen Vertragsfassung gelöst werden.

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Ablauf und Zeitplan der Dachgruppe

Der eigentliche Entscheidungsprozess erfolgt in der Dachgruppe. Es wird erwartet, dass die Dachgruppe im Dezember häufiger zusammenkommt als im November. Ziel ist es, bis Anfang Januar 2025 einen endgültigen Koalitionsvertrag vorzulegen. Im Anschluss sollen Mitgliederbeiträge und eine öffentliche Befragung durchgeführt werden, um die Akzeptanz sicherzustellen.

Politische Konsequenzen und mögliche Regierungswechsel

Stimmt die Basis der drei Parteien in der öffentlichen Befragung zu und findet im Falle der Grünen ein Parteitag statt, könnte die rot‑grün‑rote Struktur in der zweiten Januarhälfte das Amt des Regierenden Bürgermeisters übernehmen. Elif Eralp der Linken would become the first regierende Bürgermeisterin ihrer Partei in Berlin. Gleichzeitig würde die Linke einen ersten Bürgermeister im Landeskontext an der Spitze als Nachfolgerin zu Bodo Ramelow in Thüringen stellen. Diese Entwicklung könnte die erste stabile rot‑grün‑rote Landesregierung seit dem Ende der SPD-Regierung im Jahr 2014 darstellen.