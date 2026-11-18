Berlin startet die Bewerbung zur Weltausstellung 2035. Der Senat präsentiert Pläne für 213 Hektar Fläche und sieht 2,3 Milliarden Euro Investitionsvolumen vor.

Berlin unternimmt einen entschlossenen Schritt, um sich als Gastgeber der nächsten Weltausstellung im Jahr 2035 zu positionieren. Die Stadtverwaltung hat am Mittwoch offiziell den Bewerbungsprozess vorangetrieben und dabei die exklusiven Konzepte der rot-grün-roten Beinahe-Regierung vorgestellt. Ein zentrales Element dieses Plans ist die Nutzung einer brachliegenden Industrie- und Gewerbefläche im nördlichen Stadtgebiet der Hauptstadt. Diese Fläche, die zuvor nicht bebaut war, soll in den kommenden Jahren zu einem internationalen Mittelpunkt für Architektur, Innovation und Kultur transformiert werden. Die Verantwortlichen setzen dabei auf eine klare Botschaft: Berlin möchte nicht nur Veranstaltungen ausrichten, sondern die Zukunft aktiv mitgestalten und als Vorreiter in puncto Nachhaltigkeit und urbaner Entwicklung auftreten.

Standort und Flächenkonzept im Norden

Der ausgewählte Standort befindet sich direkt zwischen der Autobahn A10 und der S-Bahn-Linie S8. Diese strategische Lage bietet eine hervorragende Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz, was für die Logistik und den Besucherstrom von entscheidender Bedeutung sein wird. Die geplante Nutzfläche erstreckt sich über genau 213 Hektar unbebauten Geländes. Dieses Areal wurde bisher industriell oder gewerblich genutzt und liegt im Norden der Hauptstadt. Das Konzept sieht vor, diese massive Fläche in eine begehbare Landschaft zu verwandeln, die von großen, begrünten Schattenspendern geprägt sein wird. Diese architektonischen Elemente sollen den Besuchern nicht nur Schutz vor der Witterung bieten, sondern auch ein klares Signal für die Klimafreundlichkeit der geplanten Expo setzen.

Also read Schönefeld für Expo-Bewerbung 2035 vom Tisch

Politische Unterstützung und Bundeskooperation

Die politische Rückendeckung aus der Stadtverwaltung ist deutlich spürbar, wobei die Parteienkoalition unterschiedliche Haltungen zur konkreten Umsetzung zeigt. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) und die Bündnis 90/Die Grünen stehen der Initiative seit Längerem geschlossen hinter der Idee, Berlin als Weltbühne zu etablieren. Im Gegensatz dazu diskutiert die Partei Die Linke noch über ihre endgültige Positionierung und hält die Beratung aufrecht. Ein formeller Meilenstein ist für Dezember geplant, wenn der regierende Bürgermeister, der der Christlich Demokratischen Union (CDU) angehört und 54 Jahre alt ist, sein Interesse am Projekt bekannt geben wird. Dies geschieht im direkten Austausch mit Bundeskanzler Friedrich Merz, der 71 Jahre alt ist und ebenfalls der CDU zugeordnet wird. Merz hat bereits seine grundsätzliche Sympathie für die Berliner Pläne signalisiert und klargestellt, dass die Bundesregierung das Projekt unterstützen wird, sofern das vorliegende Konzept den hohen Anforderungen genügt.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Einnahmen

Die wirtschaftlichen Prognosen für die Weltausstellung 2035 sind ambivalent, aber insgesamt auf hohes Potenzial ausgelegt. Die Organisatoren erwarten, dass sich bis zu 20 Millionen Besucher den Veranstaltungsort ansehen werden. An den besten Tagen sollen täglich bis zu 250.000 Menschen durch die mehr als 60 Länder-Pavillons strömen. Die finanzielle Basis stützt sich auf drei Säulen: Eintrittsgelder, Werbeeinnahmen und Merchandising. Ein einzelnes Eintrittskarte kostet 35 Euro. Allein durch den Verkauf dieser Tickets sollen rund eine Milliarde Euro in die Stadtkassen fließen. Zusätzlich wird mit weiteren einer Milliarde Euro durch Partnerschaften, Werbung und den Verkauf von Souvenirs gerechnet. Dem stehen Investitionskosten in Höhe von 2,3 Milliarden Euro gegenüber, die für die Errichtung der Infrastruktur und Pavillons aufgebracht werden müssen.

Advertisement

Konkurrenz durch Miami und internationale Kritik

Der Wettbewerb um die Austragung ist extrem hart und reicht global bis in die Vereinigten Staaten. Der stärkste Konkurrent ist Miami, das von Donald Trump unterstützt wird, der im Alter von 80 Jahren als prägende Figur für diese Bewerbung gilt. Trump präsentierte seine Vision im Januar erstmals auf der sozialen Plattform Truth Social und charakterisierte die Miami Expo 2035 als den nächsten Meilenstein für ein neues Goldenes Zeitalter Amerikas. Hinter diesem Vorhaben stehen mächtige Geldgeber, darunter auch Tech-Milliardäre, die dem Projekt erhebliches Kapital zuwenden. Senatorin Franziska Giffey hält diesem Ansatz ideologisch etwas entgegen und betont, dass für Berlin nicht das größte Kapital im Vordergrund stehe, sondern die besten und innovativsten Ideen. Sie stellt damit den Unterschied zwischen den Vorstellungen der Berliner Führung und der US-amerikanischen Bewerbung heraus, wo technologischer Fortschritt und finanzielle Stärke im Zentrum der Argumentation stehen.

Zeitplan und weitere Verfahrensschritte

Der formelle Bewerbungsprozess unterliegt strengen Fristen und internationalen Regularien. Nachdem die Bundesregierung die Bewerbung durch Friedrich Merz signalisiert hat, muss diese offiziell beim Bureau International des Expositions (BIE) in Paris eingereicht werden. Das BIE ist die zuständige internationale Organisation, die Weltausstellungen anerkennt und überwacht. Die letzte Weltausstattung wurde 2025 in Osaka in Japan ausgerichtet, was den zeitlichen Rahmen für die nächsten Ausschreibungen verdeutlicht. Für Berlin bedeutet dies, dass die Planungs- und Überzeugungsphase in den kommenden Monaten intensiv wird. Die Stadt muss nachweisen, dass die 213 Hektar Fläche ökologisch vertretbar erschlossen werden können und dass die Infrastruktur, insbesondere der öffentliche Nahverkehr, den erwarteten Besucherströmen gewachsen ist. Der Erfolg der Bewerbung hängt davon ab, ob Berlin es schafft, die wirtschaftliche Planung mit den sozialen und ökologischen Ansprüchen der modernen Weltausstellungen in Einklang zu bringen.