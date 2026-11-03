Polizei meldet 3560 Straftaten an der Kurfürstenstraße bis Oktober. Drogenmissbrauch und Obdachlosigkeit belasten Anwohner und Jugendliche stark.

Die Kurfürßenstraße in Berlin -Schöneberg bleibt ein schwerwiegendes Problemviertel in der deutschen Hauptstadt. Die Polizei verzeichnete von Januar bis Anfang Oktober dieses Jahres insgesamt 3560 Straftaten in diesem Gebiet. Diese Zahlen gehen aus einer offiziellen Antwort des Berlin er Senat s auf eine Anfrage der CDU hervor. Der hohe Kriminalität sindex wird maßgeblich durch Drogenmissbrauch und Straßenprostitution am Straßenstrich getrieben. Die Lage hat sich für Bewohner und lokale Akteure deutlich verschlechtert.

Umfang der Straftaten und Täterprofile

Die statistischen Daten zeigen ein breites Spektrum an illegalen Handlungen in dem betroffenen Stadtteil. Die meisten registrierten Delikte waren einfache Diebstähle, körperliche Verletzungen an Personen, verbale Drohungen und Einbruchdiebstähle. Zusätzlich traten zahlreiche Drogendelikte in diesem Zeitraum auf. Schwere Gewaltverbrechen wie Hausfriedensbrüche, Raubüberfälle und Sexualstraftaten wurden ebenfalls gemeldet. Diese hohe Dichte an Straftaten unterstreicht die akute Gefahrensituation für die öffentliche Sicherheit.

Also read Straftaten, weniger Besucher: Beliebtes Familienfest mit ernüchternder Bilanz

Forderungen der Politik und Verwaltung

Seit Jahrzehnten versuchen die staatlichen Behörden die Situation durch zahlreiche soziale Maßnahmen zu regulieren. Bisher scheitern diese Bemühungen jedoch offenbar an der Komplexität des Problems. Anwohner beschweren sich weiterhin über die stark zunehmende Szene von Drogenabhängigen und Obdachlosen. Das Bezirksamt bestätigt diese Beschwerden und verzeichnet eine ständige Zunahme der unordentlichen Zustände. Die Straßenprostitution trägt maßgeblich zur wahrgenommenen Unsicherheit bei. Die Verwaltung sieht keine schnelle Lösung für diese tief verwurzelten Probleme.

Belastung der lokalen Gemeinschaft

Die negativen Auswirkungen der Drogenszene erstrecken sich auf alle Bevölkerungsgruppen im Viertel. Die unmittelbaren Folgen sind massive Vermüllung der öffentlichen Räume und eine stetige Zunahme von Straftaten. Der offene Drogenkonsum auf den Straßen führt zu einer spürbaren Verschlechterung des Sicherheitsgefühls in der Nachbarschaft. Selbst die betroffenen Prostituierten, die überwiegend aus Ungarn, Bulgarien und Rumänien stammen, leiden unter den Bedingungen. Sie berichten, dass die Situation im Kiez durch die gestiegene Anzahl von Drogenabhängigen vor Ort verschärft wurde.

Advertisement

Gefährdung von Kindern und Jugendlichen

Die öffentliche Verelendung belastet besonders die jungen Menschen in der Umgebung. Um Kinder und Jugendliche auf dem Gelände einer Jugendfreizeiteinrichtung zu schützen, musste ein besonders hoher Zaun errichtet werden. Teilweise werden Minderjährige auf ihrem Heimweg von Sozialarbeitern oder älteren Jugendlichen begleitet. Diese Begleitmauer ist ein sichtbares Zeichen für die eingedrungene Gefahr. Die Herumliegenden Drogenutensilien und die allgemeinen Verschmutzungen sind für Familien und Kinder besonders gefährlich.

Zunehmende Risiken durch neue Substanzen

Die Natur der Drogen hat sich gewandelt und die Lage weiter destabilisiert. Neuere Drogen führen dazu, dass der Zustand der Süchtigen schlechter einschätzbar ist. Die Betroffenen befinden sich nach dem Konsum längere Zeit in wahnhaften Zuständen. Dies macht das Umfeld für jeden Anwohner unberechenbar und bedrohlich. Laut dem Senat verursachen die Abhängigen konsumbedingte Ausfallerscheinungen, die Umgebung vermüllen und führen zu lauten Auseinandersetzungen. Diese Entwicklung zwingt die Politik zu einer Neubewertung der bisherigen Strategien zur Bekämpfung der Kriminalität in Berlin-Schöneberg.