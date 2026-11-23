Experten fordern verbindliche Maßnahmen und Budgets für barrierefreie Arztpraxen, Sportstätten und Verwaltungsstrukturen in der Rot-Grün-Rot-Koalition.

Die Politik in Berlin sieht sich vor der historischen Chance, das Thema Barrierefreiheit von einem bloßen Querschnittsthema in eine messbare Realität zu verwandeln. Eine mögliche Regierungsbildung aus den Parteien Linke, Grüne und SPD bietet die Gelegenheit, soziale Gerechtigkeit durch konkrete Finanzzusagen und klare Zeitpläne zu untermauern. Aktuell scheitert der Alltag vieler Menschen mit Behinderungen oft an ausfallenden Aufzügen, nicht zugänglichen Arztpraxen und monatelangen Wartezeiten für Assistenzanträge. Um diese strukturellen Mängel zu beheben, fordern Experten von Beginn an einen festen Absatz im Koalitionsvertrag, der Maßnahmen, Budgets und Daten für jedes relevante Kapitel vorsieht.

Zugang zu Arztpraxen dringend verbessern

Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist das dringlichste Problem, wenn es um die Erreichbarkeit von Medizin geht. Sabrina Lorenz, Sozialarbeiterin und Expertin für Anti-Ableismus, verweist auf alarmierende Daten der Kassenärztlichen Vereinigung. Im Anfang 2025 waren laut deren Angaben rund 64 Prozent der erfassten Praxisstandorte in Berlin nicht barrierefrei. Nur ein geringer Anteil von gut 15 Prozent galt als uneingeschränkt zugänglich. Dies stellt für Patientinnen und Patienten eine massive Hürde dar, die oft schon an der Tür der Praxis beginnt. Um diese Situation nachhaltig zu ändern, schlägt Lorenz die Einrichtung eines sogenannten Praxisfonds Barrierefreiheit vor. Dieses Programm sollte die finanzielle Förderung von Umbaumaßnahmen mit einem verbindlichen gesetzlichen Ziel koppeln. Ab dem Jahr 2031 müssen Arzt- und Psychotherapiepraxen in Berlin definierte Mindeststandards erfüllen. Dazu zählen unter anderem stufenlose Erreichbarkeit, zugängliche Behandlungsräume und barrierefreie Kommunikationsmittel. Für Bestandsgebäude sind realistische Härtefallregelungen notwendig, jedoch darf es keinen dauerhaften Bestandsschutz für veraltete Strukturen geben. Das Land soll den Umbau, die Beratung und technische Hilfen finanzieren. Ein Startbudget von 10 Millionen Euro jährlich würde es dem Programm ermöglichen, sofort mit der Umsetzung zu beginnen. Zudem sollte Berlin parallel eine Bundesratsinitiative starten, wo das Landesrecht für eine umfassende Pflicht nicht ausreicht.

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Kommunale Koordinationsstellen etablieren

Neben baulichen Maßnahmen besteht ein enormes Problem in der administrativen Verwaltung der eigenen Erkrankung. Christoph Pisarz und weitere Betroffene betonen, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen ständig Koordinationsarbeit zwischen Praxen, Ämtern und Krankenkassen leisten müssen. Diese Rolle als Manager der eigenen Gesundheit darf nicht allein bei den Patienten liegen. Berlin benötigt daher neue kommunale Koordinationsstellen, die Kliniken, Praxen und Hilfsdienste effizient vernetzen. Diese zentralen Anlaufstellen sollten freie Kapazitäten transparent machen und Termine vermitteln, anstatt Patienten monatelang allein mit der Suche zu lassen. Ein bewährtes Modell aus Skandinavien, das Community Health Nurses, sind als Projekt seit 2024 in den DRK-Kliniken Köpenick erprobt. Diese Fachkräfte könnten die Vermittlungsarbeit übernehmen und Patienten bei Anträgen begleiten. Wichtig ist dabei, dass diese Unterstützung auch in Leichter Sprache und Gebärdensprache verfügbar ist, um alle Menschen unabhängig von ihren sprachlichen Fähigkeiten zu erreichen. So lässt sich der Einzelkampf zugunsten einer echten, vernetzten Versorgung abschaffen.

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Inklusion im Sport verbindlich machen

Auch im Bereich des Sports klafft eine Lücke zwischen theoretischen Grundlagen und der praktischen Umsetzung. Christoph Pisarz, Übungsleiter beim inklusiven Sportverein Pfeffersport, verweist auf den Berliner Kriterienkatalog für inklusive Sportstätten aus dem Jahr 2018. Obwohl diese Grundlagen existieren, mangelt es an der konsequenten Anwendung in der Verwaltung. Inklusion wird oft als nachträglicher Zusatz betrachtet, anstatt von Anfang an in Planungen integriert zu werden. Da in Zeiten knapper Kassen Gelder zuerst in das Dringendste fließen, wird Barrierefreiheit bei Sanierungen häufig verschoben. Um diesem Trend entgegenzuwirken, fordert die Expertengruppe, dass der Kriterienkatalog bei jedem Neubau und jeder Sanierung von Sportstätten verbindlich angewendet werden muss. Die neue Koalition ist aufgefordert, verbindliche Standards für Sportstätten festzuschreiben und die Förderung inklusiver Angebote dauerhaft zu garantieren. Ein weiterer zentraler Punkt ist die frühzeitige und bezahlte Beteiligung von Expertinnen in eigener Sache. Da Menschen mit Behinderungen die Barrieren am besten kennen, muss ihre Meinung bei der Planung ernst genommen werden. Inklusion ist dabei kein Extra, sondern ein Menschenrecht, das fest im Koalitionsvertrag verankert werden muss, damit Berlin zur Hauptstadt des inklusiven Sports werden kann.

Bildung und Stadt als inklusive Räume gestalten

Die Akzeptanz neurodiverser Menschen in der Berliner Gesellschaft ist grundsätzlich hoch, doch bei der Infrastruktur und Bildung gibt es noch Nachholbedarf. Berlin gilt vielen als tolerante Stadt, in der man seine Identität frei leben kann, sei es durch die Kleidung, die Haarfarbe oder die sexuelle Orientierung. Parks und Friedhöfe bieten Rückzugsorte, die die psychische Kraft regenerieren. Dennoch gibt es bei der Wegweisung, etwa am Hauptbahnhof, erhebliche Defizite in der Verständlichkeit. Besonders im Bildungssystem bleibt noch viel zu tun, da nicht alle Kinder das lernen möchten oder können, was ihnen aktuell geboten wird. Um die Stadt langfristig inklusiv zu gestalten, müssen daher auch diese sozialen und bildungsbezogenen Aspekte im neuen Koalitionsvertrag eine klare Rolle spielen. Die politische Klasse muss beweisen, dass sie es mit der sozialen Gerechtigkeit ernst meint, indem sie nicht nur leere Versprechen macht, sondern diese mit Geld und Zuständigkeiten unterlegt. Nur so lässt sich im Jahr 2031 objektiv prüfen, ob Berlin inklusiver geworden ist. Die vorgestellten Forderungen der Experten zeigen den Weg auf, um die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu schließen.