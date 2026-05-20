Die aktuelle Zahl antisemitischer Vorfälle in Berlin bleibt auf Rekordniveau, mit rund 13 % weniger als im Vorjahr. Obwohl diese Zahl höher ist als vor dem Hamas-Terror an Israel im Oktober 2023, ist sie dennoch doppelt so hoch wie vor Этоan keby `йјҌ рать, прибавалааsa тт,™

Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Berlin bleibt auf Rekordniveau. 2197 Antisemitische Vorfälle wurden in Berlin dokumentiert, von Januar bis Dezember 2025. Dies sind rund 13 Prozent weniger als im Vorjahr (2521 Vorfälle ), aber doppelt so viele wie vor dem Terrorangriff der Hamas am 7.

Oktober 2023 (über 1200 Tote). Am 16. Mai fand eine Demonstration mit mehr als 2000 Teilnehmern statt, bei der 15 Personen festgenommen wurden, Israel das Existenzrecht abgesprochen oder Juden als "Kindermörder" bezeichnet. Es gab 55 antisemitische Vorfälle auf Hochschulen und 239 auf Demonstrationen





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