Berlin's Tatort: Vier Leben - Ein Spannender Krimi mit Höhen und Tiefen

Kommissare Robert Karow und Susanne Bonard geraten in den neuen Tatort-Fall 'Vier Leben' in Berlin mitten in eine Serie von Morde. Die Ermittlungen führen sie tief in die Welt der Politik und bringen sie einem skrupellosen Serienmörder immer näher.

Berlin 'in yeni Tatort ekibinde Komiser Robert Karow (Mark Waschke) ve meslektaşı Susanne Bonard (Corinna Harfouch) 'Vier Leben' döneminde sıradan bir işleme tanık olmayacaklardır. 16 Şubat Cumartesi günü saat 20:15'te ilk olarak yayımlanan bölümde, Berlin 'i kasıp kavuran bir seri katil, polisleri bir sıra dışı duruma sokacak.

Bir şaşkınlık yaratan vurgu, Berlin'in kalbi olan Friedrichstraße metro istasyonunun yakınlarında, bir eski politikacı ve lobbiyetçi olan Jürgen Weghorst'un (Philipp Lind) hayatını sonlandırıyor. Weghorst'un ölümünün ardından, karakol, bir dizi gizemli olayla yüzleşmek zorunda kalacak. İlk kurbanın ardından, Elizabeta Alvarez (Clelia Sarto) adlı bir siyasi iletişim uzmanı, bir bankette Karow'un gözleri önünde öldürülüyor. Bu iki cinayetin arasında bir bağlantı olup olmadığını bulmak için karakol, siyasi çevrelerin karmaşık dünyasına dalacak. Soruşturma sırasında, bir dizi karakterin ön plana çıkması ve durumun daha da karmaşıklaşması bekleniyor. Örneğin, Weghorst'un ölümünden kısa bir süre önce, bir gazeteciye yapmayı planladığı ve muhtemelen bir araştırma komitesiyle ilgili olabilecek bir mülakatı. Bu komite, Weghorst'un 2021'de yaptığı Afganistan yolculuğunu sorgulamaktaydı. İlgili kişiler arasında, Afgan yerel güçleri için çalışan bir insan hakları aktivisti olan Soraya Barakzay'ın (Pegah Ferydoni) Weghorst'u bir protesto sırasında tehdit etmesi de yer alıyor





