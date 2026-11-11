Berlin Schusswaffengewalt: Neuer Anschlag in Schöneberg und Einsatz von Sondereinheit Ferrum

Ein weiterer Mann wird in Berlin schwer verletzt angeschossen. Die Polizei untersucht den Vorfall in Schöneberg im Kontext der eskalierenden Gewalt, während die Sondereinheit Ferrum weiter ermittelt.

Die Hauptstadt Berlin verzeichnet erneut einen schweren Vorfall im Zusammenhang mit Schusswaffengewalt. Ein Mann erlitt in der Nacht zum Mittwoch eine Schussverletzung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bestätigte am Tag nach dem Vorfall, dass das Leben des Opfers nicht akut gefährdet ist, obwohl es sich um eine ernsthafte Tat handelt.

Ermittlungen zu Angriff in Schöneberg

Der Zwischenfall ereignete sich gegen zwei Uhr morgens in der Steinmetzstraße im Berliner Bezirk Schöneberg. Nach Angaben der Beamten flüchteten die Täter unverzüglich von der Tatstätte. Zu diesem Zeitpunkt lagen keine weiteren Details zu den unbekannten Angreifern vor. Die Ermittlungsbehörden arbeiten daran, Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen, um die Identität der Schützen zu klären. Dieser Vorfall fügt sich in eine Reihe ähnlicher Vorfälle ein, die die Sicherheitslage in der Stadt belasten.

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Historische Gewaltdaten und Statistik

Die Zahlen zur Schusswaffengewalt in Berlin haben sich in den vergangenen Jahren drastisch verschärft. Im ersten Halbjahr des Jahres 2026 registrierte die Polizei insgesamt 585 Delikte mit Schusswaffengebrauch. Diese Statistik umfasst 324 Bedrohungen und 261 tatsächliche Schussabgaben. Diese hohen Werte verdeutlichen die Eskalation der Gewaltkriminalität in der deutschen Hauptstadt und führen zu einem verstärkten Fokus der Behörden auf dieses Phänomen.

Sondereinheit Ferrum und Hells-Angels-Razzia

Gleichzeitig führt die Berliner Landeskriminalität (LKA) massive Aktionen durch. Rund 300 Polizisten durchsuchten neun Wohnungen von Verdächtigen sowie ein Vereinsheim der Rockerbande Hells Angels im Stadtteil Biesdorf. Eines der betroffenen Objekte befand sich zudem in Brandenburg. Diese Maßnahmen sind Teil der Arbeit der Sondereinheit Ferrum, die lateinisch für Eisen steht und seit dem 13. November 2025 aktiv ist. Ursprünglich nur für einige Monate geplant, bleibt die Einheit aufgrund der anhaltenden Gewalt weiterhin im Einsatz.

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Erfolge der Sondereinheit Ferrum

Die Sondereinheit Ferrum besteht aus etwa 110 Polizistinnen und Polizisten. Seit ihrer Gründung wurden mehr als 720 Ermittlungsverfahren eingeleitet, wobei der Stand der Daten vom 23. Oktober stammt. Davon weisen 483 Verfahren direkte oder indirekte Bezüge zur Schusswaffenkriminalität auf. Die Behörde betrachtet diese Einheit als wichtigen Faktor zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in der Hauptstadt. Der Personalaufwand ist dabei erheblich, doch die Ergebnisse werden als notwendig erachtet.

Ziele der Ermittlungen und kriminelle Strukturen

Die Ermittlungen richten sich oft gegen kriminelle türkische Banden. Diese Gruppen sollen türkischstämmige Ladeninhaber und Restaurantbetreiber in Berlin erpressen, um an Geld zu kommen. Restaurants, Geschäfte und private Wohnungen werden beschossen, wobei in einigen Fällen auch Menschen getroffen wurden. Mehrfach wurden bereits kleinere Sprengkörper wie Handgranaten in Räumen von Bars gezündet. Diese Taktiken dienen der Einschüchterung und dem Schutz der illegalen Einnahmequellen. Die Polizei versucht nun, durch gezielte Razzien wie die in Biesdorf diese Strukturen zu zerschlagen und die Sicherheit für Händler und Bürger wiederherzustellen.