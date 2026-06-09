Berlin setzt auf historische Waldbühne und nachhaltiges Konzept für Olympia-Bewerbung

Berlin präsentiert ein innovatives und nachhaltiges Olympia-Konzept für die Spiele 2036, 2040 oder 2044. Die Bewerbung setzt auf bestehende Sportstätten wie die Waldbühne und das Estrel Congress Center und will so ökologische wie finanzielle Vorteile erzielen. Die Entscheidung des DOSB steht noch aus.

Ring frei für Olympia in der Hauptstadt! Berlin bewirbt sich für die Spiele 2036, 2040 oder 2044. Die Chancen stehen gut. Die Olympia planer haben bereits viele Wettkämpfe über die Stadt verteilt.

Geplant sind unter anderem die Finalkämpfe im Boxen in der Waldbühne auf dem Olympiagelände. Dort, wo seit Jahrzehnten herrliche Musik erklingt, wird eine unvergleichliche Arena für bis zu 22.000 Zuschauer entstehen. In der Freiluft-Arena sind 14 Entscheidungen vorgesehen, jeweils sieben Finalkämpfe bei den Männern und bei den Frauen. Die Vorrunden im Boxen sollen im Neuköllner Estrel Congress Center stattfinden, wo zwei Boxringe für 5.000 Zuschauer Platz bieten.

Neben Boxen ist auch Taekwondo in der Waldbühne geplant. Das Freiluft-Konzept soll aus Gründen der Nachhaltigkeit auch bei den Paralympics Anwendung finden, dann stehen im Para-Taekwondo zehn Entscheidungen an. Die Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) über die deutsche Bewerbung fällt am 26. September.

Neben Berlin bewerben sich München sowie Köln und die Region Rhein-Ruhr. Berlins ungewöhnliches und vielseitiges Sportstätten-Konzept, das überwiegend auf bestehenden Anlagen aufsetzt, könnte viele Pluspunkte sammeln. Die Bewerbung Berlins für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 nimmt konkrete Formen an. Mit einer breit gestreuten Verteilung der Wettkampfstätten über die Stadt will die Olympiaplanung Berlin als lebendige und vielfältige Sportmetropole präsentieren.

Im Zentrum des vorgestellten Konzepts steht die historische Waldbühne im Olympiapark, die für die Boxfinals und das Taekwondo-Turnier genutzt werden soll. Die Nutzung dieser einmaligen Open-Air-Location für Spitzenwettkämpfe verspricht eine besondere Atmosphäre und unterstreicht den Anspruch, Spiele mit nachhaltigem und innovativem Charakter auszurichten. Gleichzeitig werden Vorrunden in moderne, aber bereits vorhandene Veranstaltungsorte wie das Estrel Congress Center in Neukölln verlegt, um infrastrukturelle Belastungen zu minimieren und lokale Wirtschaftskreisläufe zu stärken.

Ein zentrales Argument für die Berliner Bewerbung ist die Nutzung bestehender Sportstätten, was sowohl finanziell als auch ökologisch vorteilhaft ist. Das Konzept sieht vor, dass viele der geplanten Sportarten in bereits etablierten Arenen und Stadien ausgetragen werden, ohne dass umfangreiche Neubauten notwendig sind. Dieser Ansatz der Nachhaltigkeit wird auch auf die Paralympischen Spiele übertragen, bei denen unter anderem Para-Taekwondo in den Freiluftarenen stattfinden soll.

Die Entscheidung, welche deutsche Stadt das Rennen um die Olympia-Bewerbung macht, liegt beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Neben Berlin konkurrieren München sowie die Metropolregion Köln/Rhein-Ruhr mit ihren Konzepten. Experten sehen Berlin aufgrund seines kreativen und ressourcenschonenden Ansatzes jedoch in einer guten Position, wenn es darum geht, das Internationale Olympische Komitee (IOC) von der Machbarkeit und dem Zukunftspotenzial der Spiele in der deutschen Hauptstadt zu überzeugen





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