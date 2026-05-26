Berlin-Sicherheitsbehörden und Bundesregierung streiten um Einbürgerungsanträge von russischen Staatsbürgern

Zwei Anträge auf Einbürgerung von russischen Staatsbürgern in Berlin haben die Sicherheitsbehörden und die Bundesregierung in einen offenen Zoff gebracht. Beide Russen werden von der Spionageabwehr als nachrichtendienstliche Verbindungen russischer Geheimdienste eingestuft. Die Frau, die als Managerin in der Energiewirtschaft zur Informationsbeschaffung eingesetzt wurde, soll ein monatliches Nettogehalt von mehr als 40.000 Euro erhalten haben. BILD-Reporter wollten mit ihr sprechen, aber sie wollte nicht mit ihnen sprechen. Der Mann, der als Propagandist staatlich gesteuerter Medien in Deutschland und Russland eingesetzt wurde, bestreitet, ein russischer Propagandist zu sein.

Zwei Anträge auf Einbürgerung sorgen für Zoff zwischen dem Land Berlin und den Sicherheitsbehörden der Bundesregierung . Das Berliner Landesamt für Einwanderung erhielt sie fast zeitgleich von russischen Staatsbürgern.

Beide Russen werden von der Spionageabwehr als nachrichtendienstliche Verbindungen russischer Geheimdienste eingestuft. Es geht um die Verfahren von Mascha A. (50) und Leo B. (61). Die Frau studierte an einer russischen Geheimdiensthochschule. Sie wurde als Managerin in der Energiewirtschaft zur Informationsbeschaffung beim geostrategisch wichtigen Thema Gas eingesetzt.

Ihr vorgelegter Gehaltszettel soll ein monatliches Nettogehalt von mehr als 40.000 Euro ausweisen. BILD-Reporter wollten mit Mascha A. sprechen. Foto: Peter Müller/BILD Am Klingelbrett des mit Zaun und Kamera gesicherten Hauses stehen drei russische Namen. A.s Name steht nicht dabei.

Ein "Doorman" fungiert als Wachmann. Über A. wollte er nichts sagen. In Sicherheitskreisen heißt es: "Bei A. sind wiederholt Sicherheitsbedenken geäußert worden. Es steht aber ein erneuter Antrag auf Einbürgerung an.

Berlin scheint unbelehrbar, statt einfach abzulehnen.

". BILD wollte auch mit Leo B. über sein Verhältnis zu russischen Diensten sprechen. Der Mann wurde offenbar eingesetzt, um die öffentliche Meinung als Propagandist staatlich gesteuerter Medien in Deutschland und in Russland zu manipulieren. In Sicherheitskreisen heißt es zu diesem Fall: "Bei B. gibt es ebenfalls erhebliche Sicherheitsbedenken".

B. bestreitet auf Nachfrage von BILD, ein russischer Propagandist zu sein: "Zu privaten Angelegenheiten äußere ich mich grundsätzlich nicht.

". Gleiches gelte für seine "persönliche Zukunftsplanung". Im Bundesinnenministerium heißt es: Putins Agenten nutzten "vielfältige Mittel, um Einfluss zu nehmen und ihre Ziele zu erreichen". Und weiter: "Derartigen Versuchen gehen die Sicherheitsbehörden des Bundes im Austausch mit den betroffenen Landesbehörden nach".

Wie BILD erfuhr, ist der Unmut in Sicherheitskreisen über das Land Berlin groß. Dort sei man "erkennbar unwillig", Einbürgerungsanträge von Personen trotz Sicherheitsbedenken der Bundesregierung "pauschal abzulehnen". Die Sorge wachse, dass die "Expertise der Sicherheitsbehörden ignoriert" werde





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Einbürgerung Russische Staatsbürger Spionageabwehr Nachrichtendienst Managerin Informationsbeschaffung Propagandist Bundesregierung Land Berlin Sicherheitsbehörden Expertise Zoff Ignorieren Pauschal Ablehnen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPD fordert Einbestellung des russischen BotschaftersBerlin - Die SPD fordert die Bundesregierung auf, infolge der Luftangriffe Russlands auf die Ukraine diplomatische Schritte einzuleiten.Nach Angriffen auf das ARD-Studio in Kiew solle Deutschland den russischen

Read more »

Liveblog zur Bundesregierung: Dobrindt ist skeptisch bei Social-Media-Verbot für Kinder data-manual=titleTrotz großer Zustimmung hat der Bundesinnenminister Zweifel an einem Social-Media-Verbot für Kinder. Er sieht auch die Familien in der Pflicht. data-manual=googleTeaserText

Read more »

84-Jähriger soll seine Frau in Berlin erschossen habenBerliner Beamte entdecken die Leiche einer 69-Jährigen in ihrer Wohnung. Die Frau weist Schussverletzungen auf - sofort übernimmt die Mordkommission die Ermittlungen. Hinter der Tat soll der Ehemann der Getöteten stecken.

Read more »

Liveblog zur Bundesregierung: Bericht: Kinderlose sollen mehr in Pflegeversicherung zahlen data-manual=titleDemnach soll der Zuschlag in der Pflegeversicherung um 0,1 Prozentpunkte auf 0,7 Prozent steigen. Für Eltern sollen die bisherigen Beitragssätze dagegen unverändert bleiben. data-manual=googleTeaserText

Read more »