Verkehrshoch in Berlin durch Staatsbesuche und Proteste. Bundeskanzler Merz empfängt Selenskyj, Nato-Tagung startet. Jugendliche demonstrieren. Achten Sie auf Sperrungen.

Berlin er Verkehrsteilnehmende müssen an diesem Freitag und am kommenden Wochenende mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Die Stadt befindet sich im Spannungsfeld zwischen hochrangigen diplomatischen Veranstaltungen und massiven zivilgesellschaftlichen Protesten. Die Kombination aus dem Empfang von Staatsgästen der höchsten Sicherheitsstufe und zwei großen Jugenddemonstrationen führt zu umfassenden Sperrungen im Stadtgebiet. Besonders betroffen sind zentrale Bereiche in der City West sowie das Regierungsviertel.

Sicherheitsmaßnahmen für höchste Gefährdungsstufe

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin weist explizit auf die Anwesenheit von Staatsgästen hin, für die die höchste Gefährdungsstufe gilt. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag zum Gipfeltreffen der Koalition der Willigen geladen. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen werden Straßen weiträumig abgesperrt, Gullydeckel verschweißt, Scharfschützen postiert und der Luftraum überwacht. Am Freitag sind Hunderte von Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, um diese Maßnahmen durchzusetzen. Selenskyj erwartet am Freitag das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum im Haus der Deutschen Wirtschaft an der Mühlendammbrücke in Mitte.

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Nato-Tagung und politische Diskussionen

Parallel zu den sicherheitsintensiven Ereignissen findet im Hotel Intercontinental in der City West, spezifisch im Bereich der Budapester Straße, die 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato statt. Diese politische Konferenz dauert von Freitag bis Montag an. Bei der abschließenden Plenarsitzung sind Nato-Generalsekretär Mark Rutte und der deutsche Außenminister Johann Wadephul anwesend. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird sich per Video zuschalten, während Außenminister Wadephul eine Rede halten wird. Vierzig Länder haben dabei ihre fortwährende Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland demonstriert. Zu den weiteren Teilnehmern zählen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Andy Burnham.

Reaktionen der Polizei auf Protestzüge

Zusätzliche Verkehrsherausforderungen entstehen durch zwei angemeldete Jugendproteste, die von der Polizei beobachtet werden. Eine ursprünglich mit 15.000 Teilnehmern geplante große Demonstration wurde abgesagt. Stattdessen meldete eine Einzelperson einen Protestzug mit 5000 erwarteten Teilnehmern an, der ab dem Vormittag vom Alexanderplatz zum Mariannenplatz ziehen wird. Das Motto lautet "Miteinander kämpfen statt aufeinander schießen! - Schulstreik gegen die Wehrpflicht". Zudem sind vier Zubringer-Demonstrationen aus allen Himmelsrichtungen angemeldet. Die Polizei rät Anwohnern und Fahrern, diese Routen zu meiden, um Staus und Blockaden zu vermeiden.

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Weiterer Protest am Brandenburger Tor

Um 14.30 Uhr findet am Brandenburger Tor eine weitere massive Protestveranstaltung statt. Diese Demonstration wurde von der Bundesschüler*innenkonferenz angemeldet und trägt das Motto "Uns geht's gut? - Bildungsprotest der jungen Generation". Auch hier werden etwa 5000 Teilnehmende erwartet. Die Zusammenballung von Personen an diesem zentralen Standort führt zu weiteren Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr und für den Fußverkehr. Die Polizei empfiehlt, den Bereich um das Brandenburger Tor zuUmfahren. Die Kombination aus beiden Protesten am selben Tag erhöht das Risiko für Verkehrsstockungen in den umliegenden Straßen erheblich.

Auswirkungen auf den Flughafen BER

Neben den Innenstadt-Sperrungen warnen die Brandenburger Polizei und die Verkehrsinformationszentrale vor erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld des Flughafens Berlin Brandenburg. Aufgrund der An- und Abreise der zahlreichen Staatsgäste gelten Einschränkungen bis Freitag. Flugreisende werden angehalten, Verkehrsmeldungen genau zu verfolgen und deutlich mehr Zeit für die Anreise zum oder vom Flughafen einzuplanen. Anderen Verkehrsteilnehmern wird dringend geraten, den Flughafenbereich zu umfahren, um keine unnötigen Verzögerungen zu verursachen. Rund 2500 Einsatzkräfte waren bereits am Donnerstag im Einsatz, um die Sicherheit und den Verkehrsfluss zu gewährleisten. Die Situation erfordert von allen Bürgerinnen und Bürgern erhöhte Achtsamkeit und flexible Routenplanung.