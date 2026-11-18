Berlin und Brandenburg beenden Pläne für gemeinsame Bewerbung. IHK-Chef Stietzel sieht Potenzial, verlangt Eingabe durch Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die Hauptstadt Berlin hat die lang erwartete Entscheidung über die Ausrichtung der Weltausstellung 2035 getroffen und sich von den gemeinsamen Planungen mit dem Bundesland Brandenburg entfernt. Statt einer integrierten Bewerbung des gesamten Metropolraums mit dem zentralen Ausstellungsgelände in Schönefeld, konzentriert sich die Landeshauptstadt nun ausschließlich auf die eigene candidacy. Diese strategische Kehrtwende hat in der Wirtschaft und der Politik für intensive Diskussionen über die Zukunft der Zusammenarbeit gesorgt.

IHK-Chef kritisiert Ausstieg aus Kooperation

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Berlin, Sebastian Stietzel, hat sich in einem Interview mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zur Situation geäußert. Er betonte deutlich, dass eine gemeinsame Bewerbung von Berlin und Brandenburg eine ideale Chance für eine engere Zusammenarbeit des gesamten Metropolraums dargestellt hätte. Trotz seiner Kritik an dem Ausstieg aus der Partnerschaft, stuft er den Verzicht nicht als katastrophales Ende ein. Stietzel bezeichnete den Schritt explizit als keinen Showstopper für die weiteren Pläne.

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Potenzial der Weltausstellung für die Stadt

Stietzel hob das ordentliche Potenzial für die städtische Entwicklung hervor, das von einer Weltausstellung ausgeht. Er verwies darauf, dass das nun ausgeschiedene Gelände in Schönefeld beide Regionen, Berlin und Brandenburg, hervorragend miteinander verbunden hätte. Allerdings erklärte der IHK-Präsident, dass auch in Berlin genügend alternative Flächen verfügbar sind, die für die Durchführung der Ausstellung infrage kommen würden. Die räumliche Nähe zu Brandenburg ist somit nicht als zwingende Voraussetzung für den Erfolg gewertet worden.

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Aktionsplan: Bewerbung an den Kanzler

Laut Stietzel ist es von dringenderNotwendigkeit, dass die Berliner Bewerbung nun unmittelbar an den Bundeskanzler weitergeleitet wird. Die Verantwortung für die formale Einreichung der Bewerbung liegt dabei beim Regierungschef. Berlin und Brandenburg hatten am Dienstag öffentlich bekannt gegeben, dass sie die gemeinsame Bewerbung um die Expo 2035 mit dem zentralen Ausstellungsgelände in Schönefeld aufgeben. Dies markiert das offizielle Ende des gemeinsamen Projekts der beiden Nachbarn.

Neue Standortsuche und Hoffnung auf Kooperation

Die Hauptstadt hat daraufhin angekündigt, sorgfältig zu prüfen, ob andere Standorte innerhalb der Stadtgrenzen Berlins als Alternative möglich sind. In einer offiziellen Stellungnahme hieß es, dass die Prüfung diverser innerstädtischer Optionen eingeleitet wurde. Sollte sich ein passender Standort in Berlin als realisierbar erweisen, wird die Stadtverwaltung ausdrücklich eine Kooperation mit Brandenburg im Rahmen der Metropolregion anstreben. Die Tür zur Zusammenarbeit ist somit weiterhin geöffnet, bleibt aber von der Auswahl des konkreten Geländes abhängig.