Berlin 'Tatort: Vier Leben': Spannender Krimi mit Schwächen im Finale

Der neue Berliner 'Tatort: Vier Leben' verspricht einen spannenden Krimi, der die Dramatik von Berlins Straßen und Politik einfangen will. Ein Serienmörder hält die Stadt in Atem, während Karow und Bonard gegen die Zeit ermittelt. Doch das Finale des Films lässt den Zuschauer enttäuscht zurück.

Im neuen Berlin er Tatort 'Vier Leben' haben es Karow und Bonard mit einem Serienkiller zu tun. Nach der Einführungs-Doppelfolge im Jahr 2023 und dem zweiten Film im Mai 2024 kehrt alles andere als Alltag bei den Kommissaren zurück. Ein Scharfschütze hält ganz Berlin in Atem und zwingt die Polizei in eine extreme Ausnahmesituation.

Können die Leben der bedrohten Personen geschützt werden? Mitten am Tag, unweit des U-Bahnhofs Friedrichstraße im Herzen Berlins, fällt ein Ex-Politiker und Lobbyist einem präzisen Scharfschützen zum Opfer. Ein tödlicher Schuss aus großer Distanz setzt dem Leben von Jürgen Weghorst (Philipp Lind, 37) ein abruptes Ende. Die Kommissare Bonard (Harfouch) und Karow (Waschke) stehen unter immensen Druck - nicht nur, weil die Ermittlungen schnell Ergebnisse liefern müssen, sondern auch weil sie unter genauer Beobachtung stehen. Ein bevorstehender Staatsbesuch von Weghorst, ein ehemals aufstrebender Nachwuchspolitiker, hatte sich nach einer nicht völlig aufgeklärten Korruptionsaffäre aus der Politik zurückgezogen und zuletzt als Berater für die Lebensmittelbranche gearbeitet. Bonard und Karow beginnen ihre Ermittlungen zunächst in alle Richtungen. Doch Ulrike Menzel (Tara Marie Linke, 41), die Leiterin des Verbandes, reagiert abweisend und verweigert jede Kooperation. Warum blockt sie die Ermittler so entschieden ab? Was hat sie zu verbergen? Nur wenige Stunden später wird die politische Beraterin Susanne Bauer (Franziska Petri, 51) während eines Banketts vor Karows Augen erschossen. Die Ermittler müssen herausfinden, welche Verbindung zwischen den Opfern besteht. Dabei tauchen sie tief in das politische Geflecht der Hauptstadt ein - eine Welt voller Einfluss, Machtspiele und Geheimnisse, die selbst für sie schwer zugänglich ist. Während Karow zunehmend von der Anspannung und dem Wettlauf gegen die Zeit emotional mitgerissen wird, versucht Bonard, ihre Nerven zu behalten und einen klaren Kopf zu bewahren. Ein weiteres Detail bringt zusätzliche Brisanz in den Fall: Am Tag seines Todes wollte Weghorst einem Journalisten ein brisantes Interview geben, das sich möglicherweise auf einen Untersuchungsausschuss bezog. In diesem wurde seine Reise nach Afghanistan im Jahr 2021 hinterfragt. Die Menschenrechtsaktivistin Soraya Barakzay (, 41), die sich für die afghanischen Ortskräfte einsetzt, hatte Weghorst vor Kurzem bei einer Demonstration bedroht. Ist sie in die Mordserie verwickelt? Während Bonard und Karow fieberhaft nach Antworten suchen, scheint der Täter ihnen stets einen Schritt voraus zu sein. Die zentrale Frage bleibt: Wer steht als Nächstes auf der Liste des Killers?





