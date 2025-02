Berlin Tattoo Artist Jailed in US for Alleged Illegal Work

A Berlin-based tattoo artist, Jessica Brösche, has been detained by US authorities for nearly three weeks. She is accused of attempting to work illegally in the United States. Her colleague and friend, Nikita Lofving, claims Brösche was simply visiting her in Los Angeles and the tattoo equipment was intended for a friendly tattoo, not a commercial one.

Eine Berliner Tattoo-Künstlerin befindet sich seit fast drei Wochen in US-Gewahrsam. Die Einreisebehörde ICE wirft der 29-jährigen Jessica Brösche vor, illegal in den Vereinigten Staaten arbeiten zu wollen. Ihre Freundin und Kollegin Nikita Lofving schildert der Situation gegenüber mehreren Medien. Brösche wurde dabei erwischt, wie sie mit Tätowierutensilien die Grenze von Tijuana (Mexiko) nach San Diego ( USA ) am 25. Januar zu Fuß passieren wollte.

US-Behörden werfen ihr nun vor, sie wolle damit Kunden in den USA tätowieren, was mit Brösches gültigem Touristenvisum nicht erlaubt ist. Lofving widerspricht laut Medienberichten und sagt, Brösche habe sie nur als Touristin in Los Angeles besuchen wollen. Das Tattoo-Equipment soll lediglich dafür da gewesen sein, Lofving freundschaftlich statt kommerziell zu tätowieren. Seit der Festnahme der 29-Jährigen versucht Lofving, auf die unklare Situation der Deutschen aufmerksam zu machen. Auf der Website der Einreisebehörde ICE ist Brösche als Inhaftierte aufgeführt. Sie wird unweit der Grenze in der Abschiebehaftanstalt Otay Mesa Detention Center festgehalten. Auf Anfragen des Tagesspiegels zu den Umständen der Festnahme und einer Freilassung reagierte die US-Behörde bisher nicht.Brösche gab auf ihrem Instagram-Profil mit beinahe 25.000 Followern an, ab dem 26. Januar in Los Angeles sein zu wollen – wie es Tattoo-Künstler häufig tun, um ihre Aufenthalte anzukündigen und mögliche Tattoo-Termine zu vereinbaren. Lofvings vermutet Donald Trumps verschärfte US-Einreisepolitik als Grund für die Festnahme der Berliner Tattoo-Künstlerin. An seinem ersten Amtstag hatte Trump mehrere Ministerien aufgefordert, härter gegen illegale Einwanderung vorzugehen, deutlich mehr Menschen abzuschieben und die Grenze zu Mexiko stärker zu schützen. „Die Welt sollte wissen, dass es nicht sicher ist, hier einzureisen. Trump geht nicht nur gegen Menschen innerhalb der USA vor, sondern auch gegen Touristen“, schreibt Lofving in einem Instagram-Post. In einem weiteren Beitrag Anfang der Woche schreibt Lofving, dass Brösche nach mehr als zwei Wochen Isolation mit ihr und ihren Eltern telefonieren konnte. Sie sei bislang keinem Richter vorgeführt worden, so Lofving. Außerdem sei ihr gesagt worden, sie müsse in der Haft „noch zwei weitere Wochen warten“. Aus dem Auswärtigen Amtes heißt es, dass sich das Generalkonsulat Los Angeles um eine Lösung bemühe und hierfür in Kontakt mit Familienangehörigen und US-Behörden stehe. Aus Gründen der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen könne man sich nicht zu weiteren Details der konsularischen Betreuung äußern





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TATTOO ARTIST USA DEPORTATION BORDER CONTROL DONALD TRUMP

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bandenmäßiger Rauschgifthandel per Post - Durchsuchungsbeschlüsse vollstrecktBerlin - Nach intensiven Ermittlungen vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei Berlin heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Es bleibt ungemütlich in Berlin und BrandenburgAuch zum Ende der Woche versteckt sich die Sonne größtenteils. Lediglich am Freitag könnte sie sich vereinzelt zeigen. Nachts sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Mehr als 400 Brandstiftungen an Autos in BerlinOft geht es um reine Zerstörungswut, manchmal auch um politischen Extremismus. Die Opfer von Auto-Brandstiftungen sind meist ganz normale Autobesitzer. Täter werden selten gefasst.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Nebel, Glätte, Sonnenschein in Berlin und BrandenburgNach einer längeren Durststrecke ist für Berlin und Brandenburg wieder etwas mehr Sonnenschein in Aussicht. Autofahrer sollten weiterhin Vorsicht bewahren.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Sonniges Winterwetter in Berlin und BrandenburgDas Wetter in Brandenburg und Berlin lädt am Sonntag zu einem Winterspaziergang ein. Zwar wird es kalt - aber der Wetterdienst kündigt auch viel Sonnenschein an.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Tests auf Maul- und Klauenseuche im Tierpark Berlin negativNach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Hönow gibt es zumindest in Berlin gute Nachrichten: Der Berliner Tierpark hat keinen Fall zu verzeichnen. Trotzdem bleibt er zunächst geschlossen.

Weiterlesen »