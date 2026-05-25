Berlin: Toter Bauprojekt mit Müll auf der Eislebener Straße

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben eine Baustelle auf der Eislebener Straße in Wilmersdorf gesperrt, um einen Fahrstuhl in den unter der Straße liegenden U-Bahnhof Augsburger Straße einzubauen. Die Baustelle ist seitdem tot, die Sperrung blieb, und sieht aus wie auf einer Müllhalde. Die Anwohner beklagten sich über diese Schande vor ihrer Haustür, die BVG jedoch keine Antwort gab.

Die Berlin er Verkehrsbetriebe (BVG) haben die Eislebener Straße in Wilmersdorf am 1. Februar 2022 komplett gesperrt, um einen Fahrstuhl in den unter der Straße liegenden U-Bahnhof Augsburger Straße einzubauen.

Die Baustelle ist seitdem tot, die Sperrung blieb, und sieht aus wie auf einer Müllhalde. Die Anwohner beklagten sich über diese Schande vor ihrer Haustür, die BVG jedoch keine Antwort gab. Die Senatsverkehrsverwaltung bestätigte, dass die Genehmigung für die Sperrung bis Juni 2026 befristet ist, und dass die Straße in einer Woche geräumt werden müsste, was aufgrund des Zustands unmöglich ist





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