Berlin und der Dame mit dem Hermelin auf Netflix: Action und Krimi-Genialität gehen von Serie zu Serie

Hier findest du die jüngsten und neuesten Informationen zu "Berlin und der Dame mit dem Hermelin" auf Netflix. Inwiefern das Spin-off einer gefehrten Serie die Zuschauer fesselt und ob die Bewertungen positiv ausfallen.

"Verdammt, ist das gut! " Spin-off einer gefehrten Serie enthüllt jetzt auf Netflix mit Action und Krimi-Genialität . Wenn Sie über diese Links einkaufen, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

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"Berlin" spielt zeitlich vor den Ereignissen von "Haus des Geldes" und rückt den brillanten und exzentrischen Andrés de Fonollosa, genannt Berlin (Pedro Alonso), ins Zentrum. Die Serie folgt ihm bei der Planung und Durchführung eines spektakulären Coups, bei dem Juwelen im Wert von 44 Millionen Euro im Fokus stehen. Ganz im Stil eines klassischen Heist-Movies entfaltet sich eine Geschichte voller cleverer Täuschungen, raffinierter Pläne und charismatischer Figuren.

Im zweiten Teil verlagert sich das Geschehen nach Sevilla, wo Berlin seine Crew für einen besonders ausgeklügelten Betrug zusammenführt. Dabei dient der scheinbare Diebstahl eines unbezahlbaren Gemäldes als raffinierte Tarnung – mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Die Serie setzt weniger auf reine Action als auf Spannung, Stil und psychologische Spiele. Im zweiten Teil verlager die Tat.

Momentan gibt es nur wenige Reaktionen zu "Berlin und der Dame mit dem Hermelin" vor. Diese erzeugen jedoch eine Durchschnittbewertung von 7,0 von 10 Sternen und sprechen, unter anderem wie folgt: "Ich habe gerade "Berlin und die Dame mit dem Hermelin' zuende gesehen und verdammt, ist das gut! Pedro Alonso legt als Berlin wieder eine Wahnsinnsleistung hin – der Charme, die Pläne, die Atmosphäre ist einfach perfekt. Von Anfang bis Ende super unterhaltsam.

Tolle Action, Lacher und Drama. Wenn dir die erste Staffel von "Berlin' oder "Haus des Geldes' gefallen hat", ist das hier ein absolutes Muss.

" "Ich würde "Berlin und die Dame mit dem Hermelin' mit 8,5 von 10 Punkten bewerten. Diese Folge hat mir sehr gut gefallen, vor allem die Regie, die Musik und die Art und Weise, wie die Geschichte die Zuschauer anspricht.

" "Schon von der ersten Folge an ist "Berlin' vielversprechend und fesselt das Publikum. Die Handlung und die Figuren sind spannend, besonders wenn man "La Casa de Papel' mochte. Es gibt zwar einige Momente, die besser sein könnten, aber insgesamt ist die Serie unterhaltsam und sehenswert. Ich empfehle, mit der ersten Staffel zu beginnen, um das volle Erlebnis zu genießen.

" "Der Nervenkitzel eines Raubüberfalls fehlt. Zu viel Drama, langatmige Liebesgeschichten. Die erste Staffel ist gut und bietet erstklassigen Nervenkitzel bei Raubüberfällen. Aber Staffel 2 hat diesen Nervenkitzel komplett zunichte gemacht.

" "Bestens unterhalten": Actiongeladene Agenten-Thriller-Neuheit von Amazon erklimmt Platz 1 der Streaming-Charts"Das ist großartige TV-Unterhaltung": Neue Netflix-Serie sorgt für Begeisterung. Falls Sie sich selbst ein Bild von "Berlin und der Dame mit dem Hermelin" machen möchten, können Sie die Produktion ab sofort auf Netflix streamen. Sollten Sie noch keine Mitgliedschaft bei diesem Streaming-Dienst haben, können Sie mit dem nicht nur in den Genuss der besten Filme und Serien von Netflix kommen, sondern haben auch Zugriff auf weitere grandiose Produktionen





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