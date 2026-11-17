Die Senatsverwaltung Berlin hat den Verein El-Irschad e.V. und seine Teilorganisationen verboten. Polizeidurchsuchungen sichern Beweise für terroristische Unterstützung der Hisbollah im Stadtgebiet.

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport in Berlin hat den Verein El-Irschad e.V. sowie seine drei Teilorganisationen Al-Qaem e.V., Al-Thaqalyn e.V. und Qalam Bildungszentrum UG offiziell verboten. Diese Entscheidung wurde in einer entsprechenden Pressemitteilung der Behörde bekanntgegeben, die auf gravierende Verstöße gegen die Strafgesetze und die verfassungsmäßige Ordnung hinweist. Die Maßnahme stellt eine massive Einschränkung der Vereinsfreiheit dar, da die Behörden erhebliche Bedenken regarding der ideologischen Ausrichtung und der finanziellen Verflechtungen der betroffenen Gruppen äußern.

Polizeidurchsuchungen sichern Beweismittel

Seit dem Morgen des Verbots führen Polizeibeamte konsequent Durchsuchungen in den Räumlichkeiten des Vereins und seiner verbundenen Organisationen durch. Neben den geschäftsräumen werden zudem Wohnungen von Mitgliedern der Gruppe durchsucht, um weitere Hinweise auf die Aktivitäten der Organisation zu finden. Insgesamt sind 28 verschiedene Räumlichkeiten von diesen Maßnahmen betroffen, was die Reichweite und Struktur der Netzwerke im Berliner Stadtgebiet unterstreicht. Ziel der Aktionen ist es, Beweismittel zu sichern und weiteres Vereinsvermögen beschlagnahmen zu können, das für die Zwecke der Gruppe verwendet wird.

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Verbot und Beschlagnahme des Vermögens

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) erklärte in der Mitteilung, dass es sich bei dem El-Irschad e.V. um einen in Berlin aktiven Verein handelt, der sich explizit gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Ihre Aussage unterstreicht die schwere wie die rechtliche Einordnung der Vereinigung, da ihre Zweckbestimmung und Tätigkeit den geltenden Strafgesetzen zuwiderlaufen. Das Verbreiten oder öffentliche Verwenden der Kennzeichen des Vereins und seiner Teilorganisationen ist seit dem Morgen des Verbotes strikt untersagt. Zudem sollen die Internetpräsenzen des Vereins abgeschaltet werden, um die digitale Präsenz der Gruppe zu neutralisieren.

Unterstützung der Hisbollah im Fokus

Den Ermittlungen der Senatsverwaltung zufolge unterstützt der Verein die libanesische Hisbollah organisatorisch und finanziell. Der El-Irschad e.V. dient der Hizb Allah dabei als Plattform zur Verbreitung ihrer Propaganda und einer verfassungsfeindlichen Ideologie innerhalb der schiitischen Diaspora in Berlin. Die Gruppe nutzt hierfür gezielt die Jugendarbeit sowie die vereinseigene Moschee Markaz Al Qaem in Berlin-Neukölln. Diese Infrastruktur ermöglicht es der Organisation, ihre Botschaften gezielt an eine spezifische Zielgruppe zu richten und so die ideologische Verankerung in der Community zu stärken.

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Charakterisierung der Hisbollah durch Behörden

Die schiitisch-islamistische Organisation Hisbollah, auch als Partei Gottes bekannt, bestreitet nach Angaben des Bundesinnenministeriums das Existenzrecht Israels. Sie propagiert den bewaffneten Kampf gegen Israel als einen legitimen Widerstand gegen das, was sie als unrechtmäßige Besatzung palästinensischen Bodens bezeichnet. Die Behörden gehen davon aus, dass es gerechnet werden muss, dass die Hisbollah auch außerhalb des Nahen Ostens weiterhin terroristische Aktionen gegen Israel oder israelische Interessen plant. Diese Einschätzung bildet die Grundlage für die drakonischen Maßnahmen der Berliner Behörde.

Konsequenzen für die schiitische Gemeinde

Die Sanktionen gegen El-Irschad e.V. und seine Tochtergesellschaften haben direkte Auswirkungen auf die strukturelle Vernetzung der entsprechenden Gruppen in der deutschen Hauptstadt. Die Schließung der Internetseiten und die Beschlagnahmung des Vermögens zielen darauf ab, die finanzielle Unabhängigkeit der Organisation zu unterbinden. Gleichzeitig soll die öffentliche Wahrnehmung der verfassungsfeindlichen Ideologie durch das Verbot der Kennzeichen eingedämmt werden. Die Durchsuchungen und die Sicherung weiterer Beweismittel könnten in Zukunft zu weiteren strafrechtlichen Verfahren gegen einzelne Mitglieder oder Führungspersonen der Gruppe führen.

Zukünftige Sicherheitsmaßnahmen in Berlin

Die Senatsverwaltung signalisiert mit diesem Vorgehen eine klare Linie im Umgang mit Organisationen, die den Staat und seine Werte untergraben. Die Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium bei der Einschätzung der Bedrohungslage durch die Hisbollah zeigt die überregionale Relevanz dieses Falls. Die Bevölkerung in Berlin, insbesondere in Bezirken wie Neukölln, wird über die Verbote und die damit verbundenen Einschränkungen informiert. Die Behörde betont die Notwendigkeit, die Völkerverständigung zu schützen und jegliche Formen der terroristischen Unterstützung konsequent zu bekämpfen.