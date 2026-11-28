Die BR Volleys bleiben in der Bundesliga das Maß aller Dinge. Allerdings muss der hohe Favorit überraschend in Rottenburg einen Satz abgeben. Das hat aber keine Folgen.

Die BR Volleys bleiben in der Bundesliga das Maß aller Dinge. Allerdings muss der hohe Favorit überraschend in Rottenburg einen Satz abgeben. Das hat aber keine Folgen.

Berlin - Die Berlin Volleys bleiben in der Volleyball-Bundesliga siegreich. Der Titelverteidiger gewann beim Aufsteiger TV Rottenburg glanzlos mit 3:1 . Nach dem achten Sieg im achten Spiel bleiben die Volleys Tabellenführer. Beste Berliner Punktesammler waren Alexandru Rata mit 28 und Louis Kunstmann mit 16.

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Volleys-Trainer Andrea Anastasi zeigte schon bei der Aufstellung, dass sie diese Partie ernst nahmen. Keine Stammkraft wurde geschont. Die Gäste übernahmen gleich die Führung. Und im Gegensatz zum Pokalspiel am Mittwoch in Ludwigsburg schlugen sie deutlich besser auf, leisteten sich kaum Fehler.