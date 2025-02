Berlin Volleys trotz Niederlage optimistisch für Rückspiel gegen Lüneburg

Die Berlin Volleys, beeinträchtigt durch eine Grippewelle, unterlagen im Hinspiel des Achtelfinales der Volleyball-Champions-League der SVG Lüneburg. Trotz des Ergebnisses bleibt die Mannschaft optimistisch und blickt auf die Heimpartie in der Max-Schmeling-Halle mit Zuversicht.

Der grippegeschwächte deutsche Meister, die Berlin Volleys , musste sich im Hinspiel des Achtelfinales der Königsklasse bei der SVG Lüneburg geschlagen geben. Trotz des Ergebnisses sieht die Mannschaft aber optimistisch in Richtung Rückspiel .

„Wir haben damit eine gute Ausgangslage geschaffen für das Rückspiel“, resümierte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand nach dem spannenden ersten Qualifikationsspiel für das Viertelfinale in der Königsklasse. Kapitän Ruben Schott pflichtete ihm bei: „Die beiden gewonnenen Sätze können sehr wichtig für uns werden.“Um ins Viertelfinale einzuziehen, müssen die Berliner mit einem 3:0 oder 3:1-Sieg im Rückspiel überzeugen. Bei einem knappen 3:2-Sieg müsste ein Golden Set nach Tiebreak-Regeln die Entscheidung bringen. Der Vorteil der Berliner: Die Lüneburger haben seit ihrem Bundesliga-Aufstieg im Jahr 2014 alle bisherigen 21 Pflichtspiele in der Max-Schmeling-Halle verloren.Die Volleys traten geschwächt durch eine Grippewelle an. „Kein Spieler bei uns hat Normalform erreicht“, stellte Niroomand fest. Warum es dennoch ein offener Schlagabtausch wurde, erklärte Schott: „Wir haben als Team zusammen gekämpft und gebissen.“ Zugleich bedauerte er: „Um zu gewinnen, haben wir zu wenig Bälle verwertet.“





