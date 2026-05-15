Berlin vs. Vechta: Calles sieht große Serie-Bilanz an und spricht von "keinischen" und "vor allem"

Nach dem unglücklichen Viertelfinal-Aus gegen Ulm will die Berliner Basketball-Mannschaft ins Finale, mindestens. Doch dafür muss ein Sieg gegen den Siebten der regulären Saison her. Und Vechta hat mit einem starken Endspurt gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Sieben der letzten neun Spiele haben die Niedersachsen gewonnen. "Ja, es stimmt. Jetzt müssen wir gegen ein Team ran, gegen das keiner spielen wollte", sagt Calles. "Vechta hat keinen Druck, hat aber sehr viel Momentum und Rhythmus. Aber ich habe viel Vertrauen meine Mannschaft. Aber wir wissen auch, dass es eine sehr schwere Serie wird."

Nach dem glatten Aus im letztjährigen Viertelfinale gegen Ulm wollen die Berlin er ins Finale, mindestens. Doch dafür muss ein Sieg gegen den Siebten der regulären Saison her.

Und Vechta hat mit einem starken Endspurt gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Sieben der letzten neun Spiele haben die Niedersachsen gewonnen.

"Ja, es stimmt. Jetzt müssen wir gegen ein Team ran, gegen das keiner spielen wollte", sagt Calles.

"Vechta hat keinen Druck, hat aber sehr viel Momentum und Rhythmus. Aber ich habe viel Vertrauen meine Mannschaft. Aber wir wissen auch, dass es eine sehr schwere Serie wird.





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