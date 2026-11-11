Berlin will World Pride 2032 ausrichten: Giffey und CSD setzen auf Wirtschaftsfaktor

Die SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey unterstützt den Berliner CSD bei der Bewerbung um den World Pride 2032. Ziel ist die Kombination mit der Berlin Freedom Week zur Stärkung des Tourismus.

Die deutsche Hauptstadt plant ambitioniert, das weltweit größte Festival der queeren Community auszurichten. Der Berliner CSD strebt an, sich im Jahr 2032 offiziell um die Austragung des World Pride zu bewerben. Diese strategische Initiative erhält nun deutliche Unterstützung durch die noch amtierende Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey von der SPD. Sie sieht in einem solchen Großereignis einen entscheidenden Hebel für die wirtschaftliche Belebung der Stadt und betonte die Bedeutung internationaler Sichtbarkeit.

Wirtschaftsschub durch internationale Gäste

Franziska Giffey würdigte am Dienstagabend auf einer Veranstaltung des CSD das Potenzial des Events explizit als positiven Faktor für die Berliner Ökonomie. Sie bezeichnete eine Ausrichtung des World Pride in der Hauptstadt als extrem attraktiv und verwies darauf, dass Berlin solche Großveranstaltungen dringend benötigt. Laut ihrer Einschätzung tragen solche Ereignisse maßgeblich dazu bei, Touristinnen und Touristen in die Metropole zu locken. Die Senatorin argumentierte, dass jeder investierte Euro deutlich mehr Geld im städtischen Raum wieder ausgegeben wird, was den multiplikativen Effekt unterstreicht.

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Konzeptverknüpfung mit Freiheitsthemen

Um die Attraktivität der Bewerbung weiter zu steigern, schlug Giffey vor, den World Pride thematisch mit anderen passenden Großereignissen zu verknüpfen. Als konkretes Beispiel nannte sie die Berlin Freedom Week, die derzeit rund um den Jahrestag des Mauerfalls stattfindet. Sie betonte, dass das Motto "Berlin als Stadt der Freiheit" perfekt zum World Pride passe. Allerdings warnte sie davor, ein solches Projekt ausschließlich aus Steuermitteln zu finanzieren. Stattdessen müsse es als Business Case geplant und professionalisiert werden, wofür weitere Partner an Bord geholt werden müssen.

Unterstützung durch Marcel Voges und Koalitionsdruck

Marcel Voges vom Vorstand des Berliner CSD reagierte positiv auf die Zusage der Senatorin. Er nannte die Unterstützung durch die Wirtschaftssenatorin klasse und betonte die Notwendigkeit positiver Zukunftsvisionen für die Stadt. Voges stimmte dem Ansatz zu, den World Pride mit einer Expo oder der Internationalen Bauausstellung zu verbinden. Dies würde Berlin nach vorne bringen und gleichzeitig nachhaltige Strukturen für die Community schaffen. Der Verein hatte zuvor die künftige Landesregierung aufgefordert, die Bewerbung finanziell und politisch verbindlich im Koalitionsvertrag zu verankern.

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Internationale Konkurrenz und historische Lücke

Der Wettbewerb um die Ausrichtung ist hart, da Deutschland noch nie Gastgeber eines World Pride war. Das Event wechselt jährlich zwischen verschiedenen Städten weltweit. Nach dem ersten World Pride im Jahr 2000 in Rom fand er zuletzt 2024 in Amsterdam statt, wo auch Pop-Ikone Madonna auftrat. Für 2030 bewerben sich bereits Bangkok und Barcelona, während London neben Berlin für 2032 kandidiert. Der CSD begründet seinen Vorstoß damit, dass der World Pride politische Sichtbarkeit mit erheblichen Impulsen für Tourismus und queere Kultur verbindet.

Politische Würdigung durch Regierenden Bürgermeister

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) würdigte auf der Mitgliederversammlung das beharrliche Engagement des Vereins. Er dankte dem CSD-Verein ausdrücklich für sein Eintreten für eine freie, offene und gleichberechtigte Gesellschaft. Trotz dieser politischen Würdigung bleibt die finanzielle Absicherung noch offen, da die Bewerbung nicht in das Sondierungspapier der Verhandlungsparteien Linken, Grünen und SPD aufgenommen wurde. Der CSD setzt nun darauf, dass die neue Landesregierung ihre Unterstützung im kommenden Koalitionsvertrag fest verankert.