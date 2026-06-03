Berlin wird Mekka des internationalen Frauen-Basketballs: WM 2026 und NBA-Spiel

Vom 4. bis 13. September 2026 verwandelt sich Berlin in das Mekka des internationalen Frauen-Basketballs, wenn 16 Top-Nationen um den Weltmeistertitel kämpfen. Als Gastgeberin qualifiziert sich die deutsche Nationalmannschaft automatisch - ein perfekter Anlass, um die Stars wie die Sabally-Schwestern live zu erleben. Berlin wird 2026 ohnehin zur Basketball-Hauptstadt der Republik. Im Januar gastieren erstmals die Orlando Magic für ein NBA Regular-Season-Spiel in Berlin.

Vom 4. bis 13. September 2026 wird Berlin zum Mekka des internationalen Frauen- Basketball s, wenn 16 Top-Nationen um den Weltmeistertitel kämpfen. Als Gastgeberin qualifiziert sich die deutsche Nationalmannschaft automatisch und bietet thus perfekten Anlass, um die Stars wie die Sabally-Schwestern live zu erleben.

Doch nicht nur die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen ist ein Highlight im Jahr 2026, sondern auch das erste NBA-Regular-Season-Spiel der Orlando Magic in Berlin im Januar. In diesem Guide erklären wir euch alles Wissenswerte: Wie kaufe ich Tickets für die Basketball-WM 2026 der Frauen? Welche Pakete gibt es? Und warum ist das Event ein Must-See für jeden Fan?

Gleiches gilt für ausgewählte Spiele des Viertelfinals und Halbfinals. Auch das Endspiel wird im frei empfangbaren TV zu sehen sein. Das Final Phase Ticket bietet Zugang zu allen 12 Spielen der K.-o. -Runde - inklusive Viertelfinals, Halbfinals, Platz 3 und Finale.

Es ist ideal für Hardcore-Fans, die das gesamte Spektakel miterleben wollen. Die Preise für die Tickets starten bei 50 Euro für Day-Pässe und steigern sich bis hin zu 500 Euro für Premium-Final-Tickets. Kinder- und Gruppenrabatte sind laut DBB geplant. Kauft nur über autorisierte Quellen, um Fakes zu vermeiden.

Der DBB und FIBA warnen vor dem Schwarzmarkt - offizielle Tickets sind digital und sicher. Der FIBA Women's Basketball World Cup 2026 markiert einen historischen Moment: Zum zweiten Mal nach 1998 findet die Damen-Weltmeisterschaft in Deutschland statt - und erstmals vollständig in Berlin. Unter dem Motto 'Time for her Game' feiert das Turnier nicht nur sportliche Exzellenz, sondern auch Female Empowerment, Gleichberechtigung und Diversität.

Die Basketball-Welt schaut auf die deutsche Hauptstadt, mit Spielen in der modernen Mercedes-Benz Arena und der traditionsreichen Max-Schmeling-Halle. Die Stadt, die bereits die EM 2022 beherbergte, bietet mit 6 Millionen Euro Förderung vom Senat ein umfassendes Rahmenprogramm für Fans, Familien und internationale Gäste. Von Streetball-Events bis zu Empowerment-Workshops: Die WM wird ein Sommer-Highlight





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