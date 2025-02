Berlin wird weiß: Schneehüllte Hauptstadt erstrahlt im Winterflair

Nach langem Warten hat es endlich geschneit: Berlin liegt unter einer dicken Schneedecke, die Sonne scheint und die Temperaturen bleiben kalt. Die perfekte Gelegenheit für Schneespaziergänge und winterliche Fotos.

Viele hatten sich für Weihnachten Schnee gewünscht, und jetzt wird ihr Wunsch im Februar erfüllt: Seit Donnerstagabend rieselt der Schnee leise über Berlin und hüllt die Stadt in Weiß. Am Freitagmorgen bot sich ein wunderschöner Anblick: Die Stadt liegt unter einer dichten Schnee decke, die Sonne scheint, zumindest für kurze Zeit. Der Deutsche Wetter dienst prophezeit für das Wochenende keine Temperaturanstiege und sogar noch mehr Schnee .

Das ist die perfekte Gelegenheit, um die weiße Stadt zu erkunden. Wir haben die schönsten Bilder der schneebedeckten Hauptstadt für Sie zusammengestellt: © Sönke Matschurek Am Donnerstagabend am Landwehrkanal sieht es fast schon märchenhaft aus. Der Elsensteg, die Bäume und die umliegenden Häuser sind von weißem Neuschnee bedeckt. Der Landwehrkanal zwischen Kreuzberg und Neukölln ist in einem wunderschönen, winterlichen Glanz erstrahlt. Die Gehwege verschwinden unter dem Schnee, Fußgänger suchen Schutz unter Regenschirmen vor dem Schneefall. Viel Schnee hat sich auf den Gehwegen gesammelt, man kann noch die Spuren von Schuhen und Fahrrädern erkennen. Aber Vorsicht: Je fester der Schnee getreten wird, desto rutschiger wird der Weg. Einige Passant:innen haben den Neuschnee am Abend genutzt und einen kleinen Schneemann am Straßenrand gebaut. Spaziergänger:innen nutzen das schöne Wetter und wandern auf dem verschneiten Tempelhofer Feld. Auch wenn der Himmel grau ist, wagen Berliner:innen einen Schneespaziergang. Ein Blick auf die verschneiten Dächer in Prenzlauer Berg zeigt eine Szene voller Ruhe und Magie. Nach dem Schneesturm am Abend hat der Himmel am Morgen blau gewandelt, die Sonne scheint. Die dicke Schneeschicht bedeckt die Dächer, Bäume und Wege, ein wunderschöner Anblick für alle, die aus dem Fenster schauen. Für ein bisschen skandinavischen Flair sorgt der Schnee im Wedding. Fast schon wie schwedische Häuser erscheinen die Backsteingebäude in der verschneiten Landschaft. Im Volkspark Friedrichshain wird es kreativ: Ein „Schneehase“ ziert einen Baumstamm.





