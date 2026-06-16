Berlin wird zur Bühne: 32. Fête de la Musique am 21. Juni

Am 21. Juni feiert Berlin zum 32. Mal die Fête de la Musique - kostenlos, dezentral und in jedem Kiez. Über 300 Standorte bieten Musik von 14 bis 22 Uhr draußen, danach geht es bei der Fête de la Nuit in Clubs weiter. Besonderer Fokus liegt auf dem Bezirk Reinickendorf, der 2026 Partnerbezirk wird.

Am 21. Juni verwandelt sich Berlin in eine einzige Bühne: kostenlos, dezentral, in jedem Kiez. Die 32. Fête de la Musique bringt hunderte Künstlerinnen und Künstler auf die Straßen, Plätze, Höfe, Kirchen und sogar in Seniorenresidenzen.

Normalerweise besteht der Soundtrack der Stadt aus U-Bahn-Quietschen, Martinshorn und einem einsamen Saxofon, das irgendwo zwischen Hoffnung und Ordnungswidrigkeit probt. An diesem Sonntag jedoch wird daraus ein offizielles Kulturprogramm, das die ganze Stadt umfasst. Das Prinzip ist einfach: Jeder, der Musik macht, spielt; jeder, der zuhören will, kommt vorbei. Kein Ticket, kein Bändchen, kein Einlassstempel.

Rund 300 Standorte sind angekündigt, die Hauptspielzeit läuft von 14 bis 22 Uhr draußen. Danach ist nicht Schluss, sondern Ortswechsel. Bei der 'Fête de la Nuit' geht es in Bars, Kneipen und Kulturorten weiter. Dieser Kompromiss sorgt dafür, dass die Nacht nicht zum Streitfall wird: Open Air endet um 22 Uhr, damit die Anwohner zur Ruhe kommen können.

Die Fête ist kein Festival im klassischen Sinn. Es gibt kein eingezäuntes Gelände, keinen Headliner-Kult und keine Pommes-Schlange, die länger ist als der Auftritt der Vorband. Stattdessen prägen Kieze, Plätze, Höfe, Kirchen, Cafés, Museen, Planetarien und Seniorenresidenzen das Bild. Ein Musikort kann an diesem Tag fast alles sein, solange jemand spielen will und die Nachbarn zuhören.

Besonders im Fokus steht dieses Jahr der Bezirk Reinickendorf, der 2026 Partnerbezirk der Fête de la Musique wird. Diese Rolle gibt es seit 2018 und sie soll Bezirke sichtbar machen, die nicht automatisch im kulturellen Scheinwerferlicht stehen. Im Museumsgarten des Museums Reinickendorf in Hermsdorf läuft 'Musique dans le jardin' mit Blues, Latin, Pop, Jazz und Folk. Im Stadtteilzentrum Borsigwalde geht es ab 14.30 Uhr von Klaviermusik über Funk und Jazz bis zu Rock und Pop.

In der evangelischen Kirchengemeinde Hermsdorf treten Akkordeonensembles, Bläser, Chöre und der Shanty-Chor Reinickendorf auf. Berlin wäre nicht Berlin, wenn am längsten Tag des Jahres nicht irgendwo im Norden von Seefahrt und Wind gesungen würde. Wer zentral bleiben will, hat trotzdem keine Ausrede zum Zuhausesitzen. Die Philharmonie verbindet die Fête mit einem Tag der offenen Tür.

Rund um das Gebäude entstehen zwei Bühnen. Am Zeiss-Großplanetarium spielen Baumgart, 6euroneunzig und Nadja Benaissa. Im Ritter Butzke stehen Hidden Empire, Dirty Doering und Niconé auf dem Programm. In der Kulturbrauerei übernimmt das Berlin Brass Festival die musikalische Gestaltung.

Unter dem Motto 'Sounds of Europe' gibt es Begegnungen zwischen französischer, deutscher und bosnischer Musik. Am Holzmarkt stehen sieben Acts auf dem Programm. Im Zentrum für Kunst und Urbanistik in Moabit treffen Live-Konzerte, Kiezmarkt und Aftershow aufeinander. Im Garten des Museums Europäischer Kulturen erklingen Jazz, Folk, Balkanmusik, Chanson und lateinamerikanische Rhythmen.

Man kann eine Route planen oder sich einfach treiben lassen - beides ist Absicht. Wer denkt, die Fête ende mit dem letzten Open-Air-Act, denkt zu früh ans Nachhausegehen. Fast 30 Locations setzen das Programm nach 22 Uhr drinnen fort - darunter das Yaam, das Cassiopeia und das Gretchen, die bereits am Nachmittag beginnen und nahtlos weitermachen.

Hinzu kommen reine Nachtbühnen wie die Junction Bar, der Tresor, das Ritter Butzke, das Blackland, Mein Haus am See, Musik & Frieden, die Wabe oder die Old CCCP Bar. Auch die Fête de la Nuit ist kostenlos - das gilt ausdrücklich für alle teilnehmenden Clubs und Venues. Das Zeiss-Großplanetarium macht ohnehin erst um 23 Uhr Schluss: Der Planetariumssaal verwandelt sich in eine 360-Grad-Bühne, auf der musikalische Klänge mit kosmischen Weiten verschmelzen.

Berlin ist an diesem Tag kein Freiluftkonzert mit Schlussbeifall um Viertel vor zehn. Es ist ein langer Abend, der irgendwann einfach Nacht wird - und weitergeht. Die erste Fête de la Musique fand 1982 in Paris statt. Der damalige französische Kulturminister Jack Lang und Musikdirektor Maurice Fleuret wollten die Musik aus den Konzertsälen auf die Straße holen.

Ausgangspunkt war eine Studie, die zeigte, wie viele Menschen in Frankreich ein Instrument spielten - und wie wenige das je öffentlich taten. Daraus entstand die Idee: Der 21. Juni, der längste Tag des Jahres, gehört der Musik. Für alle.

Ohne Eintritt. Heute wird die Fête nach Angaben der Berliner Organisatoren in mehr als 1000 Städten in 120 Ländern gefeiert. Berlin ist seit 1995 dabei und hat die Idee nie als Importware behandelt. Aus einem französischen Kulturexperiment wurde ein Hauptstadtritual: gratis, dezentral, manchmal schräg, im Kern aber großzügig.

Organisiert wird das Ganze vom Musicboard Berlin im Auftrag der Senatsverwaltung für Kultur. Die Bühnen gestalten ihr Programm weitgehend selbst. Das Musicboard übernimmt Koordination, Genehmigungsverfahren und - wichtig für kleinere Orte - die Gema-Abwicklung. Eine Bühne muss nicht die Waldbühne sein, um Teil dieses großartigen Festes zu sein





berlinerzeitung / 🏆 10. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fête De La Musique Berlin Musikfest Kostenlos Reinickendorf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HP- und Dell-Geräte im Fokus: Juni-Update für Windows 11 kann Boot-Probleme verursachenProbleme mit kleinen EFI-Partitionen verursachen scheinbar Boot-Probleme, wenn das Juni-Update für Windows 11 installiert wird.

Read more »

Nachrichten vom 14. Juni 2026 data-manual=titleNews aktuell: Schweizer Referendum, Krieg in Nahost, Fußball-WM data-manual=googleTeaserText

Read more »

XRP Prognose im Juni, warum die nächste Abstimmung im Senat alles entscheiden könnteAnzeige / WerbungDie XRP Prognose hängt im Juni 2026 an einem einzigen Gesetzentwurf, der den US-Senat passieren muss. Der Kurs liegt bei etwa 1,13 Dollar und steckt seit dem Zusammenbruch am 1. Juni unter

Read more »

Berlin: Bezahlkarte für Asylbewerber soll bis Ende Juni kommen - aber wird sie wirklich?Die Bezahlkarte für Asylbewerber soll Schluss machen mit fragwürdigen Geldflüssen. Kritiker warnen seit längerem, Sozialleistungen würden teils dafür genutzt, Schulden bei Schleusern abzustottern. Experten sprechen vom "Teufelskreis der Elendsmigration".

Read more »