Ehemaliger Bundeswirtschaftsminister Achim Truger beschwerte sich bei der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) über die dramatische Finanznot der Kommunen durch die Haushaltspolitik der Bundesregierung und drang auf eine finanzielle Umverteilung zugunsten der kommunalen Verwaltungen, die besonders unter gestiegenen Sozialausgaben für Geflüchtete und schwächelnden Gewerbesteuereinnahmen leiden.

Berlin - Angesichts eines Rekorddefizits von 32 Milliarden Euro bei den Städten und Gemeinden im vergangenen Jahr hat der Wirtschaftsweise Achim Truger der aktuellen Bundesregierung vorgeworfen, die dramatische Finanznot der Kommunen durch ihre Haushaltspolitik zu ignorieren.

Laut dem Ökonomen brenne bei den Kommunen bereits im dritten Jahr in Folge "der Baum lichterloh", was aus purer Not zu geschlossenen Schwimmbädern, vernachlässigter Infrastruktur und Personalabbau führe. Um dem drohenden Kollaps entgegenzuwirken, dringt der Wirtschaftsweise auf eine finanzielle Umverteilung zugunsten der Kommunen, die besonders unter gestiegenen Sozialausgaben für Geflüchtete und schwächelnden Gewerbesteuereinnahmen leiden.

"Man könnte den Kommunen einen größeren Anteil an der Mehrwertsteuer geben und das Geld so verteilen, dass ärmere Gemeinden besonders gefördert werden", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Das tiefe finanzielle Problem lasse sich nicht einfach wegsparen, weshalb in der aktuellen Lage reale Solidarität des Bundes zwingend erforderlich sei





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