Berlin: Zwölfjähriges Mädchen Maya-Louisa wird vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Die 12-jährige Maya-Louisa Gottwald wird seit Donnerstagmittag in Berlin vermisst. Das Mädchen verließ überraschend einen Termin in einer psychiatrischen Ambulanz und ist seither verschwunden. Die Polizei beschreibt den Fall als akute psychische Ausnahmesituation und bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Die zwölfjährige Maya-Louisa Gottwald wird seit Donnerstagmittag in Berlin vermisst. Nach Polizeiangaben verließ sie gegen 12 Uhr unerwartet einen Termin in der psychiatrischen Ambulanz PIA in der Potsdamer Chaussee 70 im Ortsteil Nikolassee .

Seitdem fehlt jede Spur des Mädchens. Ein Polizeisprecher erklärte, Maya-Louisa befinde sich allem Anschein nach in einer psychischen Ausnahmesituation. Sie ist 163 cm groß, schlank und hat schulterlange, mittelblonde Haare, die zu zwei Zöpfen gebunden sind. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie diverse bunte Bänder am rechten Handgelenk, ein schwarzes Sweatshirt (Longsleeve), ein schwarzes T-Shirt mit drei aufgedruckten Bären, eine graue Jeans und weiße Sportschuhe.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Jede Polizeidienststelle kann informiert werden, in dringenden Fällen ist der Notruf 110 zu wählen





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