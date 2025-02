Berlinale 2025: Die schönsten Pärchen-Auftritte auf dem roten Teppich

Die 75. Internationalen Filmfestspiele Berlins, besser bekannt als Berlinale, locken wieder zahlreiche Stars und Prominente in die Hauptstadt. Neben den Filmen und der Verleihung des Goldenen Bären sind es besonders die Pärchen-Auftritte, die die Herzen der Besucher höher schlagen lassen. Wir zeigen Ihnen die schönsten Looks der prominenten Paare auf dem roten Teppich.

Vom 13. bis 23. Februar 2025 wird die Hauptstadt wieder ganz im Zeichen des Films stehen, dank der Berlinale. Bei den jährlich abgehaltenen Internationalen Filmfestspielen Berlins geben sich die Stars und Sternchen die Klinke in die Hand. Bei kaum einem deutschen Event tummeln sich so viel nationale und internationale Prominenz. Besonders schön: Viele Paare nutzen die Veranstaltungen rund um die Berlinale, um sich als Einheit zu präsentieren. Wir zeigen Ihnen die schönsten Looks! Die 75.

Berlinale findet in diesem Jahr vom 13. bis 23. Februar 2025 statt. Der Goldene Bär, der Hauptpreis des Festivals, wird bei der Abschlussveranstaltung am 22. Februar verliehen. Bereits bekannt: Die britische Schauspielerin Tilda Swinton erhält den Goldenen Ehrenbären und wird damit für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Eröffnet wurde das Event mit dem Film 'Das Licht', der aus der Feder des deutschen Regisseurs Tom Tykwer stammt. Doch nicht nur Stars tummeln sich auf den Filmfestspielen – die Berlinale gilt auch als eines der größten Publikumsfilmfestivals weltweit. Verteilt auf mehrere Standorte nehmen etwa zehntausende Besucher:innen die Angebote rundum die Berlinale wahr. Der Potsdamer Platz gilt hierbei als Zentrum des Events. Erstmals stattgefunden haben die Filmfestspiele im Jahre 1951. Seither zählt das Event zu den 'Big Three' der Filmfestivals – neben Cannes und Venedig. Auf dem roten Teppich im Fokus standen Elyas M'Barek und seine Frau Jessica, die in ihren eleganten Looks strahlten. Sie nahmen für die Veranstaltung eine lange Reise auf sich. Schließlich wohnt das Paar derzeit überwiegend in der amerikanischen Metropole New York. Während man die zwei auf Red Carpets schon häufiger gesehen hat, lassen sich auch einige Paare sichten, die sich nur selten zusammen blicken lassen. Darunter Schauspielerin Karoline Herfurth mit ihrem Ehemann Christopher Doll oder Sänger Álvaro Soler mit seiner Ehefrau Melanie Kroll





