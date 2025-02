Berlinale erinnert an Geisel David Cunio

Auf der Berlinale wurde an den israelischen Geisel David Cunio erinnert. Schauspieler, Prominente und Intendantin Tricia Tuttle hießen Cunio auf dem roten Teppich willkommen.

Andrea Sawatzki, Ulrich Matthes und weitere prominente Persönlichkeiten erinnerten auf dem roten Teppich an den israelischen Geisel David Cunio . Auch Berlinale -Chefin Tricia Tuttle hielt ein Bild Cunios mit der Aufschrift „Bring David Cunio Home“ hoch. Der Schauspieler Cunio war 2013 mit einem Film auf der Berlinale vertreten. Dieses Jahr wird auf der Berlinale ein Film gezeigt, der von ihm handelt: „Michtav Le’David. A Letter to David“.

Intendantin Tuttle hatte vorab in Interviews gesagt, dass das Berlinale-Team vergangenes Jahr gebeten worden sei, bei der Abschiedsgala für Cunio einzutreten. Das habe man versäumt. Sie kündigte an, sich bei Cunio und dessen Familie dafür zu entschuldigen. Bereits vor der Eröffnungsgala hatten mehrere Menschen in der Nähe des Berlinale-Palasts in einer Mahnwache an Cunio und weitere Geiseln erinnert. Ganz in der Nähe des Berlinale-Palasts, wo am Abend die Eröffnungsgala stattfindet, fanden sich etwa 25 Teilnehmer zusammen, um an David und Ariel Cunio zu erinnern. Sie hielten Transparente mit einem Bild von Cunio und der Aufschrift „Bring Him Home Now“ in den Händen





Berlinale David Cunio Geisel Hamas Israel

