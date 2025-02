Berlinale-Eröffnung: Hollywood-Glamour und emotionale Ehrung für Tilda Swinton

Die 75. Berlinale lockte Stars und Sternchen auf den roten Teppich. Toni Garrn, Damian Hardung, Emilia Schüle und Ruby O. Fee begeisterten mit ihren Mode-Looks. Der Höhepunkt war die Ehrung von Tilda Swinton mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk.

Es ist wieder so weit! Zum 75. Mal finden mit der berühmten Berlinale vom 13. bis 23. Februar 2025 die deutschen Filmfestspiele statt. Natürlich bewegte die Eröffnungsgala wieder namhafte Stars aus der Film- und Unterhaltung sbranche in die deutsche Hauptstadt. Dabei sorgten einige Promis mit ihren gewählten Looks für wahre Wow-Momente. Auf dem roten Teppich begeisterte unter anderem Supermodel Toni Garrn (32) die Fotografen.

In einer weißen, bodenlangen Abendrobe mit Cape sowie betont roten Lippen zog sie alle Blicke auf sich. Neben der Beauty tummelten sich zahlreiche weitere modebewusste Promis auf dem Event. So verzauberte der 'Maxton Hall'-Star Damian Hardung (26) die Fans in einem cremefarbenen Ensemble, das aufwändige Blumenstickereien zierte. Neben ihm glänzte auch die Schauspielerin Emilia Schüle (32) in einem freizügigen Look: Sie erschien in einem weißen Kleid, das durch gewagte Schlitze an den Beinen und am Oberkörper für Aufsehen sorgte. In einem eher farbenfrohen Outfit kam TV-Star Ruby O. Fee (29) zu der Veranstaltung. Sie posierte in einem Kleid mit blauen und grünen Akzenten, dessen Ärmel mit hellen Federn verziert waren. An dem besonderen Abend der Berlinale-Eröffnung durfte sich niemand Geringeres als Hollywoodstar Tilda Swinton (64) über einen Preis für ihr Lebenswerk freuen: Die Darstellerin erhielt die Ehrung mit dem Goldenen Ehrenbären! Dies stellt für Tilda, die schon seit Jahrzehnten eng mit dem Festival verbunden ist, einen wichtigen und emotionalen Moment dar, wie sie schon vor dem Event in einem Statement betonte. Auch die neue Festivaldirektorin Tricia Tuttle lobte die Schottin laut The Hollywood Reporter vor der Verleihung: 'Tilda erweitert unsere Sicht auf die Welt durch ihre Arbeit.





