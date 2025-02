Berlinale feiert 75. Jubiläum

Die Berlinale, Deutschlands größtes Filmfestival, feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum. Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton wird mit dem Goldenen Ehrenbären geehrt, und der neue Film von Tom Tykwer eröffnet das Festival.

Berlinale, Deutschlands größtes Filmfestival , feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum . Die Eröffnung der Jubiläum sausgabe wird mit dem neuen Film „Das Licht“ des deutschen Regisseurs Tom Tykwer bestritten. In den Hauptrollen sind Lars Eidinger und Nicolette Krebitz zu sehen. Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton wird anlässlich des Festivals mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Laudatio hält der oscarnominierte Regisseur Edward Berger („Konklave“).

Die Eröffnungsgala wird in diesem Jahr straffer ablaufen als in den Vorjahren und von Désirée Nosbusch moderiert. Am Donnerstagvormittag (10.10 Uhr) findet der erste Auftritt der Internationalen Jury statt, die in diesem Jahr vom US-Regisseur Todd Haynes („Carol“) geleitet wird. Auch die deutsche Regisseurin Maria Schrader („She Said“) entscheidet in der Jury mit darüber, wer die begehrten Bären im Wettbewerb bekommt. In diesem Jahr gehen 19 Filme ins Rennen um den Goldenen Bären.Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Sie wird in diesem Jahr zum ersten Mal von der US-Amerikanerin Tricia Tuttle geleitet. Tuttle will das Filmfestival zum Ort des offenen Dialogs machen und den Fokus auf differenzierte Gespräche legen. Zu den großen Stars der Berlinale zählen in diesem Jahr der oscarnominierte Hollywoodschauspieler Timothée Chalamet (29, „Dune“), der am Freitag in der Hauptstadt sein Bob-Dylan-Biopic „Like A Complete Unknown“ vorstellt. Einen Tag später - am Samstag - kommt Robert Pattinson für seinen neuen Science-Fiction-Film „Mickey 17“. Erwartet werden auch die Schauspielerinnen Jessica Chastain, Marion Cotillard, Margaret Qualley sowie Benedict Cumberbatch und Ethan Hawke. Am 23. Februar enden die Filmfestspiele





