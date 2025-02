Berlinale: Glamourfreie Zone oder doch ein paar Lichtblicke?

Während die Berliner Politiker am Eröffnungabend der Berlinale mit ihren uninspirierten Outfits für Verwirrung sorgten, glänzten die internationalen Gäste mit stilvollen Looks. Die deutsche Prominenz hingegen sorgte für einige enttäuschende Fashion-Fails.

In diesem Jahr sorgten die Berliner Politiker für Verwunderung mit ihren eher uninspirierten Outfits. Eine Bildungssenatorin in einem Platzdeckchenkleid und ein Kultursenator in einer Schneeschipp-Steppweste prägten den Abend. Doch nicht alle strahlten mit ihrer Garderobe. Während die internationalen Gäste auf dem roten Teppich mit glamourösen Looks glänzten, verpassten einige deutsche Stars die Chance, für einen stilvollen Auftritt zu sorgen. Ein Beispiel dafür ist die Schauspielerin, die mit einem überladenden Kleid und klobeigen Schuhen eher unvorteilhaft auftrat. Auch der Regierende Bürgermeister und seine Freundin sorgten mit ihren doch recht simplen Outfits für Unverständnis. Zu ihrer Verteidigung kann man sagen, dass es ihnen einfach an Inspiration und Stilverstand mangelt. Aber es gab auch Lichtblicke: Die Schauspielerin glänzte mit einem eleganten Chanel-Look, der ihren einzigartigen Stil unterstrich. Ein anderer Schauspieler setzte mit einem modernen Prada-Ensemble einen stilvollen Akzent. Ein Indiz dafür, dass nicht alle deutschen Stars den Glamour der Berlinale vermissen lassen.





