Berlinale-Premiere: Promis auf dem roten Teppich

Die Berlinale hat begonnen und der rote Teppich vor dem Berlinale Palast ist von Filmstars, Politikern und Society-Prominenten bevölkert. Neben den Filmproduktionen stehen auch die politischen Statements im Fokus.

Am Morgen hatte noch ein Schneemann vor dem Berlinale Palast gestanden, jetzt herrscht Stau auf dem roten Teppich, vor lauter Film-, Society- und Politprominenz. Sibel Kekilli kommt in Begleitung von Ameer Fakher Eldin, dem Regisseur ihres Wettbewerbsfilms „Yunan“; Jessica Schwarz und Bibiana Beglau plaudern mit Nina Hoss und deren Regisseurin Ina Weisse; Jasmin Tabatabai gibt Interviews.

Jella Haase, Franka Potente, Oscar-Preisträger Edward Berger, alle sind da, ob sie nun an einem aktuellen Berlinale-Film beteiligt sind oder an einem der letzten Jahre. Und die politischen Statements, heftig diskutiert seit der Kritik an der Berlinale 2024 wegen zu vieler Pro-Palästina-Slogans bei der Abschlussgala? Sind auf dem Teppich smarter als im letzten Jahr. Die Schauspielerinnen Anna Thalbach und Meret Becker enthüllen einen Schal, Aufschrift „Humanity for all“. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer trägt eine bodenlange Satinrobe mit der Rückenaufschrift „Democracy dies in Daylight“. Vorne sind Namen verzeichnet, Donald, Elon & Alice. Und, etwas blasser, Friedrich. Mit Fragzeichen. Die Festival-Intendantin ist persönlich dabei, als die Menschenrechtlerin Düzen Tekkal, Christian Berkel, Andrea Sawatzki, Martina Gedeck und Ulrich Matthes sich mit Fotos in den Händen aufreihen, um an die Hamas-Geisel David Cunio zu erinnern, der 2013 als Schauspieler Berlinale-Gast war. Auf dem Festival läuft ein Film über ihn. Und die Mode? Typischer Berliner Freestyle, von schulterfrei (tapfere Wahl angesichts des Schneetreibens) bis Hosenanzug, von Sneaker über den Streetware-Chic der Elevator Boys bis High Heels.An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.Solidarität mit der Hamas-Geisel David Cunio. Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal (l-r), die Schauspieler Christian Berkel, Andrea Sawatzki, Ulrich Matthes und Festivalchefin Tricia Tuttle vor dem Berlinale Palast.Erst die Film- und Medienschaffenden, dann die Politiker:innen (wer legt eigentlich diese Reihenfolge fest?): Auf Lisa Paus und Sandra Maischberger folgen der Regierende Kai Wegner und natürlich Kulturstaatsministerin Claudia Roth, es ist wohl der letzte Glamour-Termin ihrer Amtszeit. Der Schnee fällt immer dichter, Roth lässt sich mit Tricia Tuttle fotografieren, sie hat die US-Amerikanerin vom Londoner Filmfest nach Berlin gelockt und als neue Festivalchefin engagiert. Tuttle reibt sich die Hände, vor Kälte, vor Freude, vermutlich beides zugleich.Schon beruhigend, dass Maria Schrader, der chinesische Star Fan Bingbing (die einen Hysterie-Aufschrei bei den Autogrammjägerinnen auslöst), Todd Haynes und die anderen Jury-Mitglieder bei der Reihen- und Rangfolge des Teppich-Parcours höher bewertet werden als die Landes- und Bundespolitik





