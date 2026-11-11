Ein 22-jähriger Berliner wird im Zusammenhang mit dem geschlossenen Darknet-Netzwerk Kidflix verdächtigt, einer getöteten Frau wegen Besitzes von Kinderpornografie zu sein. Die Ermittlungen vor der Aufdeckung des Netzwerks zeigen, wie vernetzt die Plattform war.

Ein 22-jähriger Berliner mit deutscher Staatsangehörigkeit wird jetzt im Zusammenhang mit einem Tötungsfall verdächtigt. Die Ermittlungen zeigen, dass er wegen des Erwerbs und Besitzes von Kinderpornografie bereits Verfahren unterzogen war. Die Verbindung zur Tötung der Frau Lisa T. wird derzeit untersucht.

Kidflix - Die Darknet-Plattform, die im Fokus stand

Die Plattform Kidflix wurde im Jahr 2025 offiziell geschlossen und ist seit dem 11. März online zurückgefahren worden. Vor ihrer Schließung diente sie Pädophilen weltweit als Austausch- und Streaming-Plattform für missbräuchliche Inhalte. Mehr als 91 000 kinder- und jugendpornografische Videos wurden laut dem bayerischen Innenministerium über Kidflix verbreitet, das ein Gesamtvolumen von mehr als zwei Terabyte aufwies und 1,8 Millionen Nutzer registrierte.

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Auf der Plattform konnten Videos nach Kategorien wie BDSM, Entjungferung und anale Penetration ausgewählt werden. Das Alter der Opfer ließ sich ebenfalls über ein Menü auswählen. Beispiele für die Inhalte lauteteten "Kleines Mädchen gibt Blowjob" und "Badezeit mit Papa". Muß bei Kickflix mehr als 2 TB propagierten Inhalte wurden von Europol geplanten Aktionen durchsucht und ausgehändigte, SilvalidatedAusweiseUNFALLO. Die Ermittlungen aus der Operation "Stream" lieferten im Januar 2025 Zahlungen an Kidflix von einem Berliner als Evidenz.

Polizeische Aufdeckung und internationale Ermittlungen

Die Berliner Staatsanwaltschaft erfuhr im Januar 2025 von Zahlungsflüssen an die Plattform und eröffnete Ermittlungen gegen den Mann. Am 10. März 2025 wurden im Zuge einer internationalen "Action Week" gegen Kinderpornografie in seiner Wohnung Datenträger sichergestellt. Die Behörden konnten die Datenträger noch nicht vollständig auswerten, jedoch fand ein Bayerischer Ermittler Ende 2025 900 Kinderpornografische Inhalte auf dem Handy des Mannes vor, deren Herkunft war bisher nicht eindeutig geklärt.

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Die Europol-Operation "Stream" sah vom 10. bis 23. März 2025 die Durchsuchung von 31 Ländern vor, inklusive 96 Wohnungen in 13 Bundesländern in Deutschland. Dabei wurden Mobiltelefone, PCs und andere Datenträger sichergestellt. Im Zusammenhang wurden bundesweit 103 Beschuldigte, international 1 393 Beschuldigte angeklagt. Der Berliner gehört zu mehreren Personen, die schwere Straftaten mit kinderpornografischen Inhalten begangen.

Auswirkungen und nächste Schritte

Die Ermittlungen haben gezeigt, wie stark die Bedrohung durch Online-Plattformen wie Kidflix war. Der Aufschlüsselungen zeigte, dass bei ähnlichen Webseiten erhebliche Erträge von Millionen Dollar erzielt wurden. Die Zentralstelle des Bundeskriminalamts für die Bekämpfung von Sexualdelikten arbeitet seit einigen Jahren mit der NCMEC aus den USA zusammen. Pro Jahr werden rund 200 000 Hinweise an das Bundeskriminalamt weitergeleitet, die anschließend von einer speziellen Technik gesichtet werden.

Für die Öffentlichkeit bedeutet der Fall, dass die Schließung von Plattformen wie Kidflix nicht nur die Verbreitung verringert, sondern auch weitere Ermittlungen zu individuellen Fällen ermöglicht. Die nächste Phase konzentriert sich auf die Auswertung der noch nicht vollständigen Datenträger und die Feststellung, ob der 22‑jährige tatsächlich in die Tötung der Frau verwickelt war. Die Staatsanwaltschaft erwartet, dass die endgültige Klärung im ersten Quartal 2025 spätestens vor den Gerichtsurteilen liegt.