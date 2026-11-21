Das Berliner Behindertenparlament drängt auf feste Maßnahmen für Barrierefreiheit im Koalitionsvertrag. Forderungen umfassen Bauvorgaben und ein Kataster für Wohnungen. Die Regierung muss bis 2031 handeln.

Inmitten der aktuellen politischen Übergangsphase in Berlin hat sich das Berliner Behindertenparlament mit rund 120 Mitgliedern direkt an die Landesregierung gewandt. Die Vertreterinnen und Vertreter mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen nutzten die Gelegenheit im Plenarsaal, um ihre zentralen Anliegen mit Regierungsmitgliedern und anderen Vertreterinnen der Berliner Landespolitik zu diskutieren. Dieses Treffen findet vor dem Hintergrund eines anstehenden Regierungswechsels und der laufenden Verhandlungen zwischen der Linken, den Grünen und der SPD statt, was die Dringlichkeit der Forderungen unterstreicht.

Verbindliche Schritte für Barrierefreiheit im Koalitionsvertrag

Das Behindertenparlament drängt darauf, im neuen Koalitionsvertrag verbindliche und überprüfbare Schritte für ein tatsächlich barrierefreies Berlin festzuschreiben. Ziel ist es, keine leeren Versprechungen zu machen, sondern konkrete mechanistische Änderungen im Landesrecht und in der Verwaltung zu verankern. Die Organisation betont, dass nur feste vertragliche Sicherungen langfristige Fortschritte garantieren können, insbesondere da die Interessen der betroffenen Menschen oft bei politischen Priorisierungen untergehen. Der Fokus liegt darauf, dass die nächsten Parteien im Amt gehalten werden können, diese spezifischen Ziele auch tatsächlich umzusetzen.

Also read Das Ende aller Reformen – und das liegt nicht mal an Merz

Forderungen nach Bauquoten und zentralem Kataster

Zu den Kernforderungen des Gremiums gehört die Einführung einer strikten Quote bei neuen Bauprojekten. Konkret wird gefordert, bei Bauvorhaben einen Anteil von mindestens zwei Prozent für barrierefreie Maßnahmen vorzusehen. Ergänzend dazu soll ein zentrales Kataster samt einer Beratungsstelle zu rollstuhlgerechten Wohnungen eingerichtet werden. Dieses digitale und analoge Register soll Transparenz schaffen und den Zugang zu geeignetem Wohnraum für die etwa 600.000 Menschen mit Behinderungen in der Hauptstadt erleichtern. Die Einrichtung einer solchen Beratungsstelle soll zudem die bürokratischen Hürden für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen senken.

Advertisement

Runder Tisch und Strategien bis zum Jahr 2031

Das Behindertenparlament regt an, einen Runden Tisch ins Leben zu rufen, der Strategien gegen die Einschränkungen von Menschen mit Behinderungen mit Blick auf ihre Mobilität entwickeln soll. Dieser Dialogprozess soll verschiedene Akteure zusammenbringen, um ganzheitliche Lösungsansätze zu erarbeiten. Ein klares Ziel dabei ist die Frist bis 2031, bis der Senatskanzlei entsprechende Maßnahmen vorgelegt werden müssen. Diese Zeitangabe dient als messbarer Meilenstein, um den Fortschritt der Umsetzung zu kontrollieren. Der Senator für Finanzen und in Personalunion für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, sowie Stellvertreter des Regierenden Bürgermeisters, wurden in diese Diskussionen explizit einbezogen, was die finanzielle und politische Relevanz unterstreicht.

Schon seit 2021 setzt sich das Berliner Behindertenparlament nach eigenen Angaben für die rund 600.000 Menschen mit Behinderungen in der Hauptstadt ein. Organisiert wird es durch ein Arbeitsbündnis der Organisationen Berliner Behindertenverband, Berliner Landeszentrale für politische Bildung, Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin, Lebenshilfe Berlin und Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin. Diese breite Basis sichert die Legitimation der Forderungen ab. Beteiligt sind auch die inklusionspolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Parteien im Abgeordnetenhaus, um den direkten Draht zur legislativen Ebene zu halten. Diese Vernetzung ist entscheidend, um die Anliegen direkt in die Gesetzgebungsprozesse einzubringen und politischen Druck aufzubauen.