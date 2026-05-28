Berliner Blackout: Die politische Krise nach dem Stromausfall und die Lehren für Deutschland

Ein Brandanschlag auf ein Versorgungskabel löst im Januar 2026 einen mehrtägigen Blackout in Berlin aus. Der Podcast des Tagesspiegels rekonstruiert die Ereignisse, beleuchtet das politische Versagen und fragt, wie Deutschland widerstandsfähiger gegen Angriffe auf die Energieinfrastruktur werden kann.

Nach 104 Stunden ist die Stromversorgung im Südwesten Berlins wiederhergestellt, doch das daraus resultierende Blackout hat sich zu einer ernsthaften politischen Vertrauenskrise entwickelt. Im Mittelpunkt der Kritik steht der Regierende Bürgermeister und die Frage, wie er in den ersten Stunden der Krise agiert hat.

Dadurch gerät jedoch eine fundamentalere Fragestellung in den Hintergrund: Was können wir aus diesem Blackout lernen, und wie kann Deutschland widerstandsfähiger gegen solche Großereignisse gemacht werden? Das betrifft das gesamte Land, die Stadt und jeden Einzelnen. In Folge 5 des Tagesspiegel-Podcasts wird eine detaillierte Rekonstruktion der Ereignisse präsentiert. Im Januar 2026 fällt im Südwesten der Hauptstadt der Strom aus.

Rund 100.000 Menschen sind mehrere Tage lang im Dunkeln, ohne Heizung, ohne Internet und ohne die Möglichkeit, den Notruf zu erreichen - bei eisigen Temperaturen und Schnee. Was zunächst wie eine gewöhnliche Netzstörung wirkt, entpuppt sich alsSabotage. Ein Brandanschlag auf ein Versorgungskabel am Rande einer Kleingartenkolonie löst den längsten Blackout seit Jahrzehnten aus. Bundesweit gab es seit dem Jahr 2022 bereits mehr als 570 politisch motivierte Angriffe auf die Energieinfrastruktur.

Die Motive sind vielfältig und reichen von extremistischen bis hin zu staatsgestützten Akteuren. Die Tage im Berliner Blackout demonstrieren auf drastische Weise, wie verletzlich unsere moderne Gesellschaft bei einem solchen Kollaps ist. Die Podcast-Reihe, geleitet von den Tagesspiegel-Reportern Julius Geiler und Sonja Gillert, rekonstruiert die fünf Tage ohne Strom anhand von Berichten der Betroffenen, der Verantwortlichen, der Rettungskräfte und unabhängiger Experten.

Das zentrale Anliegen ist es, die entscheidenden Lehren aus diesem Vorfall zu ziehen und konkrete Maßnahmen für eine krisenresistente Zukunft Deutschlands zu erörtern





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