Die Berliner CDU-Fraktion fordert die Ergänzung der Landesverfassung mit einem Artikel zum Schutz jüdischen Lebens. Die Fraktion strebt eine breitere Verständigung an, stößt jedoch auf Bedingungen anderer Parteien.

Die Berliner CDU-Fraktion hat den dringenden Antrag gestellt, die Landesverfassung um einen spezifischen Artikel zum Schutz jüdischen Lebens zu ergänzen. Dieser formelle Vorschlag wurde offiziell an das Abgeordnetenhaus in Berlin übermittelt, um dort auf der agenda der Politik gesetzt zu werden. Der zentrale Fokus liegt dabei auf der rechtlichen Verankerung des Schutzes jüdischer Kultur und Identität innerhalb der Hauptstadt.

Antrag auf Verfassungsänderung

Die Fraktion der CDU plant, ihren entsprechenden Antrag bereits bei der nächsten Plenarsitzung am Donnerstag zur Debatte zu stellen. Dies zeigt die hohe Priorität, die die konservative Partei diesem Thema beimisst. Der Antragstext sieht explizit vor, dass die Verfassung um den neuen Artikel 29a erweitert werden soll. In diesem neuen Paragraphen wird festgeschrieben, dass das Land aktiv gegen Antisemitismus vorgeht und das jüdische Leben sowie die jüdische Kultur schützt und fördert.

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Sondierungen mit Koalitionspartnern

Bevor die Sondierungsgespräche für eine mögliche neue Koalition offiziell beginnen, haben sich Vertreter der drei Parteien bereits mehrere Tage lang mit dem Thema eines konsequenten Vorgehens gegen Antisemitismus auseinandergesetzt. Bei diesen intensiven Beratungen einigten sich die Beteiligten auf eine gemeinsame Erklärung. Darin wird festgehalten, dass das Ziel darin besteht, die Berliner Verfassung, orientiert an dem Beispiel des Nachbarlandes Brandenburg, zu erweitern. Der Schutz vor Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus und anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit soll dabei aufgenommen werden.

Bedingungen der Linken und Grünen

Ob sich der isolierte Vorstoß der CDU mit dem Wunsch nach einer umfassenderen Lösung vereinbaren lässt, bleibt jedoch fraglich. Die neuen parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Maja Lasic und Marcel Hopp, erklärten gegenüber der Berliner Morgenpost, dass ihr Ziel eine breite, fraktionsübergreifende Verständigung sei. Sie laden alle demokratischen Fraktionen zu vertrauensvollen Gesprächen ein. Ein an Brandenburg orientierter Vorschlag werde dem Abgeordnetenhaus vorgelegt und könnte eine einigungsfähige Grundlage für alle demokratischen Fraktionen sein. Linke, Grüne und SPD haben im Abgeordnetenhaus nach der Wahl vom 20. September eine Mehrheit, aber keine Zweidrittelmehrheit.

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Hürden für die Verfassungsänderung

Für Änderungen der Landesverfassung ist die Zweidrittelmehrheit im Abgeordnetenhaus vorgeschrieben. Da Linke, Grüne und SPD diese Alleine nicht bringen können, erscheinen enge Absprachen mit der CDU nahe, um die notwendige Mehrheit zusammenzubekommen. Eine schnelle Verständigung über die reine Verfassungsänderung ist jedoch nicht absehbar, da den anderen Fraktionen eben nicht nur an Antisemitismus liegt. Sie fordern die Aufnahme von Diskriminierungsschutz für andere Gruppen, was im reinen CDU-Antrag fehlt. Ein erster Austausch darüber kam nicht zustande.

Prioritätenkonflikt der Fraktionen

Der Wunsch der Fraktionsspitze der Linken scheiterte zunächst an termlichen Engpässen der CDU. Die Linken hatten die Fraktionsvorsitzenden der drei übrigen Parteien für vergangenen Freitag zu einem Treffen eingeladen, um über eine Reihe von Themen zu sprechen, auch über die mögliche Ergänzung der Verfassung. CDU-Fraktionschef Stefan Evers musste absagen, da er aus Termingründen nicht verfügbar war. Er musste als Vertreter Berlins in den Bundesrat nach Berlin-Charlottenburg reisen. Die Prioritätenverschiebung zeigt, wie komplex die Aushandlung von Verfassungsänderungen in der Berliner Politik aktuell ist.