Berliner Forsten setzen auf Dauerwaldkonzept statt Holznutzung

Die Berliner Forsten stellen ihr Waldbewirtschaftungskonzept grundlegend um. Ziel ist ein klimafester Dauerwald, der Biodiversität fördert und die Stadt als Erholungsraum schützt.

Im November bei Friedrichshagen wächst am Boden eines Kiefernwaldes eine zarte Zukunft heran. Winzige Ahorne und Buchen sind kaum knöchelhoch und leuchten mit herbstbunten Blättchen auf dem braunen Waldboden. Theoretisch hätten diese jungen Pflanzen die Chance, das 22. Jahrhundert zu erleben. Praktisch wird ein Reh im nächsten Frühjahr wahrscheinlich ihren Haupttrieb abbeißen. Sollte der Klimawandel in Form von Dürre oder invasiven Insekten die dominierenden Kiefernplantagen zerstören, bliebe die Fläche kahl. Diese Stelle im Berliner Bezirk Lichtenberg dient als konkretes Beispiel für den Wandel in der Stadtforstwirtschaft.

Das neue Konzept für den Berliner Dauerwald

Der Jahresbeginn 2024 markiert den Startpunkt einer tiefgreifenden Veränderung in der Verwaltung der Berliner Forsten. Nach einem Fällstopp und der starken Einschränkung des Maschineneinsatzes hat sich ein neues Managementkonzept entwickelt. Felix Weisbrich, der Betriebsleiter der Berliner Forsten, beschreibt die Strategie als "Heterogenität auf kleinstmöglicher Fläche". Die Kernaussage lautet, dass verschiedene Baumarten direkt nebeneinander oder untereinander wachsen müssen. Falls eine Art aufgrund von Krankheiten oder Klimaextremen ausfällt, steht sofort Ersatz bereit.

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Zur Bewertung der Waldgesundheit nutzen die Förster 22 spezifische Indikatoren. Ein Punktesystem bestimmt, wie nahe ein Waldstück am Idealzustand des "Berliner Dauerwalds" liegt. Wichtige Fragen betreffen die Existenz von mindestens fünf heimischen Laubbaumarten in der oberen Etage. Ebenso wird geprüft, ob alle Entwicklungsphasen vom Sämling bis zum zerfallenden Totholz vorhanden sind. Die Stärke des Wildverbisses und das Vorhandensein von Biotopbäumen für Fledermäuse und Insekten fließen ebenfalls in die Berechnung des Dauerwald-Index ein.

Managementfragen für die nächsten zehn Jahre

Felix Weisbrich leitet die Forstleute an, zwei entscheidende Fragen für jeden Waldbestand zu beantworten. Erstens muss geklärt werden, was in den nächsten zehn Jahren an diesem Standort passiert. Zweitens muss beurteilt werden, ob menschliches Eingreifen durch den Förster notwendig ist. Hiltrud Bontrup leitet das eigens geschaffene Sachgebiet Dauerwaldentwicklung innerhalb der Forstverwaltung. Sie erklärt die Situation vor Ort am Beispiel der kleinen Laubbäume, die derzeit vom Wildbefall bedroht sind.

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Solange die alten Kiefern standhalten, wird sich an der Stelle wenig tun. Die jungen Bäume leiden unter dem verbiss der Rehe und Wildschweine. Nur die Traubenkirsche reichert das Blattlaub am Boden an, verkümmert aber meist auf halbem Weg nach oben. Obwohl etwas keimt, entsteht hier vorerst kein klimafester Mischwald. Daher ist der direkte Eingriff des Försters an diesen Orten unvermeidbar. Die Verwaltung muss aktiv werden, um die Biodiversität zu sichern.

Strategiewechsel bei Wildverbiss und Bepflanzung

Die Bewirtschaftungsmethoden ändern sich drastisch, um den Wald widerstandsfähiger zu machen. An einigen Stellen könnten einzelne Kiefern gefällt werden, um mehr Licht auf den Boden zu lassen. Gleichzeitig muss das Wild effektiv ferngehalten werden. Nur Pflanzen, die mindestens hüfthoch gewachsen sind, überstehen den Verbiss sicher. Bisher schützten Metallzäune die Anpflanzungen vor den Tieren.

Diese Zäune gelten jedoch als teuer und nur kleinräumig wirksam. Zudem verdrängen sie das Wild in andere Waldgebiete, was dort zu Problemen führt. Daher werden neue Zäune nicht flächendeckend eingesetzt. Die Förster pflanzen künftig auch keine Bäumchen mehr wie zuvor an. Gleichaltrige Bestände gelten als anfällig. Stattdessen vertrauen sie auf die Natur, indem sie den Eichelhäher bei der Verteilung von Samen unterstützen. Dies fördert eine natürlichere Mischstruktur.

Verschiebung der Ziele von Holzernte zu Erholung

Die meisten Förster haben bereits ein Waldbautraining absolviert. Das Training konzentriert sich auf zwei 50 mal 50 Quadratmeter große Testflächen in jedem der 28 Reviere. Das Ziel ist nicht die Erstellung eines kompletten Waldkatasters. Stattdessen sollen die Mitarbeiter eine neue mentale Brille entwickeln. Diese ermöglicht es ihnen, ihre Reviergebiete intuitiv und nachhaltig zu betrachten.

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Die Holzernte rückt in den Hintergrund und wird zum bloßen Nebeneffekt. Holz wird nur geerntet, wenn es ohnehin als Bau- oder Möbelholz anfällt. Die Jagd auf Rehe dient nicht mehr primär dem Fleisch, auch wenn es schmeckt. Die Berliner Wälder verlieren ihren Status als reines Wirtschaftsgut. Sie entwickeln sich stattdessen zu einem zentralen Erholungsraum und einer wichtigen Klimaanlage für die Stadt Berlin. Dieser Paradigmenwechsel soll die Wälder für künftige Generationen sichern.