Der Berliner Fußball-Verband wird von Amateur-Fußballvereinen wie der VSG Altglienicke kritisiert, da er bei dem Pokalfinale gegen BFC Dynamo massive Fehler begangen hat. Die Probleme begannen bereits vor dem Spiel, als der Rasen nicht gedüngt oder vertikutiert wurde.

Berliner Fußball-Verband wird von Amateur-Fußballvereine n kritisiert. Der Berliner Fußball-Verband wird von Amateur-Fußballvereine n wie der VSG Altglienicke kritisiert, da er bei dem Pokalfinale gegen BFC Dynamo massive Fehler begangen hat.

Die Probleme begannen bereits vor dem Spiel, als der Rasen nicht gedüngt oder vertikutiert wurde. Der Veranstalter hat sich entschieden, das Mommsenstadion zu nutzen, da es derzeit die einzige alternative Spielstätte ist.

Allerdings wird die Arena von Tennis Borussia und dem SCC stark beansprucht. Die Entscheidung für das Mommsenstadion wurde nach intensiver Prüfung getroffen. Der Berliner Fußball-Verband wird Gespräche mit allen Beteiligten führen, um die Probleme zu lösen. Die Amateur-Fußballvereine fordern vernünftige Infrastruktur-Lösungen in Berlin





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