Nach Beschimpfungen und einem tätlichen Angriff im Wahlkampf in Steglitz geraten die Berliner Grünen wegen möglicher Koalitionspläne in die Kritik.

Ein Direktkandidat der Berliner Grüne n in Steglitz ist nach eigenen Angaben im Straßenwahlkampf beschimpft und tätlich angegriffen worden. Der Kandidat hatte sich dabei öffentlich als Jude zu erkennen gegeben. Der Vorfall löste eine Debatte über den Umgang der Berliner Grüne n mit Antisemitismus aus.

Die Grünen reagierten mit einer schriftlichen Erklärung. Darin heißt es, Antisemitismus müsse gemeinsam überall bekämpft und Betroffene müssten geschützt und unterstützt werden, unabhängig davon, aus welcher politischen Richtung der Hass komme.

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Angriff auf den Grünen-Kandidaten in Steglitz

Der Direktkandidat der Berliner Grünen in Steglitz wurde im Straßenwahlkampf angegriffen, nachdem er sich öffentlich als Jude zu erkennen gegeben hatte. Die Schilderung stammt aus dem Kommentar, auf dem dieser Text beruht.

Nach dieser Darstellung wurde der Kandidat zunächst beschimpft und anschließend tätlich angegriffen. Die genauen Umstände des Angriffs, etwa Zeitpunkt, Täter und Ermittlungsstand, gehen aus der Vorlage nicht hervor.

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Die Grünen verurteilten den Vorfall mit der Erklärung, Betroffene müssten unabhängig von der Herkunft des Hasses geschützt werden. Der Text stellt diese Position der Partei der Kritik gegenüber, die sich auf die späteren Koalitionspläne bezieht.

Koalitionspläne der Grünen mit der Partei von Hannah Bruns

Die Berliner Grünen wollen laut dem Kommentar eine Koalition mit der Partei von Hannah Bruns eingehen. Diese Pläne sind der Kern der Kritik, die der Autor an der Partei übt.

Der Autor wirft Hannah Bruns vor, das Hamas-Massaker vom 7. Oktober als 'gerechtfertigten Widerstand' bezeichnet zu haben. Zudem soll sie erklärt haben, Tel Aviv müsse 'befreit' werden, und dabei seien Juden gemeint gewesen. Diese Aussagen werden im Kommentar wiedergegeben, eine unabhängige Überprüfung ist dem Text nicht zu entnehmen.

Der Autor kritisiert, dass die Grünen mit einer Partei regieren wollten, in der nach seiner Darstellung einigen das Existenzrecht Israels bestritten werde. Er schlägt vor, die Erklärung der Grünen entsprechend zu ändern, was er ironisch formuliert.

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Historischer Vergleich mit Chicago und Big Bill Thompson

Als Beispiel für eine Koalition mit problematischen Partnern nennt der Kommentar die Amtszeit von Big Bill Thompson als Bürgermeister von Chicago. Er habe die Stadt jahrelang gemeinsam mit dem Mafiaboss Al Capone regiert.

Der Autor verbindet dieses Beispiel mit der Warnung, dass eine künftige Berliner Regierung Kontakte zur organisierten Kriminalität pflegen könnte. Er bezeichnet eine solche Konstellation als nichts völlig Neues. Die Zusammenarbeit in Chicago beschreibt er als bestens funktionierend.

Ein konkreter Zeitplan für die Koalitionsverhandlungen in Berlin wird im Ausgangstext nicht genannt. Ebenso fehlen Angaben dazu, ob die Grünen oder die Partei von Hannah Bruns auf die Vorwürfe offiziell reagiert haben.