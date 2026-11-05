Berliner Handwerkskammer und IHK warnen vor pessimistischer Konjunktur

Handwerkskammer und IHK Berlin melden sinkende Geschäftserwartungen. Die Unsicherheit über die Koalition belastet die Wirtschaft, was zu Stellenabbau führen wird.

Die Berliner Wirtschaft blickt trotz einer marginalen Erholung der Konjunkturkennzahlen zunehmend skeptisch in die Zukunft. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage der Handwerkskammer Berlin und der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK) hervor, die bei mehr als 1.000 Unternehmen in der Hauptstadt durchgeführt wurde. Die Stimmung in der Wirtschaftslage ist getrübt, da die Erwartungsindizes für das kommende Winterhalbjahr deutlich negativ ausfallen.

Düstere Erwartungen für das Winterhalbjahr

Jürgen Wittke, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Berlin, betonte in einer Erklärung, dass die Erwartungen für die kommenden Monate sehr düster seien. Diese pessimistische Grundstimmung wird maßgeblich durch die Unsicherheit über die künftige wirtschaftspolitische Ausrichtung der neuen Berliner Koalition getrieben. Die Wirtschaftstreibenden wissen noch nicht, welche regulatorischen Änderungen auf sie zukommen, was zu einer erheblichen Verunsicherung in der Planungssicherheit führt und sich direkt auf die Geschäftserwartungen des Handwerks auswirkt.

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Obwohl der Index zum Konjunkturklima im Herbst im Vergleich zum Frühjahr um einen Punkt auf 101 Zähler stieg, deutet dies auf keine echte Trendwende hin. Viel beunruhigender ist der Verlauf der Erwartungsindizes, die von minus drei Punkten im Frühjahr auf minus neun Punkte im Herbst gefallen sind. Diese Entwicklung signalisiert, dass die leichte Belebung der Lage nicht nachhaltig ist und die Unternehmen keine Zuversicht für die kommenden Monate schöpfen.

Personalabbau statt Neueinstellungen

Die prekäre wirtschaftliche Situation findet direkten Niederschlag in der Personalplanung der Berliner Unternehmen. Der entsprechende Index für die Personalsituation ist von minus vier Punkten im Frühjahr auf minus acht Punkte gefallen. Das bedeutet konkret, dass signifikant mehr Unternehmen mit Stellenabbau rechnen, als neue Arbeitskräfte einstellen wollen. Damit stehen die Zeichen in Berlin eindeutig auf Beschäftigungsabbau, wie Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der IHK Berlin, feststellte.

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Kritik an der Wohnungspolitik

Eine weitere schwere Belastung für die Berliner Wirtschaft ist die aktuelle politische Debatte um die Vergesellschaftung von Wohnraum. Jürgen Wittke bezeichnete diese Diskussion als reines Gift für den Wirtschaftsstandort Berlin und verwies darauf, dass dieser Streit bereits erheblichen Schaden angerichtet hat. Besonders das Bau- und Ausbauhandwerk hat dadurch seine Funktion als Konjunkturlokomative eingebüßt, da Aufträge und Planungssicherheit zurückgehen.

Die IHK und die Handwerkskammer fordern in ihren Appellen an die laufenden Koalitionsverhandlungen klare Rahmenbedingungen. Manja Schreiner argumentierte, dass aktuelle positive Geschäftszahlen zwar ein Signal sein mögen, echter Aufschwung jedoch anders aussieht. Unternehmen brauchen Vertrauen in verlässliche politische Weichenstellungen, schnellere Verwaltungsprozedere, weniger Bürokratie, wettbewerbsfähige Kostenstrukturen und attraktive Investitionsbedingungen, um wieder in Wachstum zu investieren.