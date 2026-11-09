Der Brief der Malteser zu seinem 70. Geburtstag zeigte: Soziale Isolation muss aktiv bekämpft werden. Während Berlin Hausbesuche fördert, leugnet Carsten Linnemann die Auswirkungen der Pflege auf den Arbeitsmarkt.

Ein persönlicher Brief zum 70. Geburtstag markiert den Anfang einer notwendigen Debatte über die Alterung unserer Gesellschaft und die digitale Teilhabe älterer Menschen. Die Malteser boten dem Autor an, mit einer geschulten Mitarbeiterin zu sprechen, um Fragen zur neuen Technologie oder zum Ehrenamt zu klären. Dieser Ansatz entspricht dem Modell der Berliner Hausbesuche, das vom Berliner Senat unterstützt wird.

Solche Initiativen zielen darauf ab, soziale Isolation zu verhindern und die Selbstständigkeit im Alter zu erhalten. In England existiert ein vergleichbares Konzept, das soziale Kontakte quasi auf Rezept vermittelt. Speziell geschulte Fachkräfte helfen dabei, Anschluss an Vereine oder Nachbarschaftsgruppen zu finden, um die gesellschaftliche Teilhabe und damit die Gesundheit aktiv zu fördern.

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Tехнологien und Prävention

Die digitale Entwicklung darf dabei nicht außen vor bleiben, da sie den Alltag erleichtern und Sicherheit bieten kann. Robotik und intelligente Hilfen steigern das Wohlbefinden, wenn Menschen lernen, diese Technologien selbstbestimmt zu nutzen. Entscheidend ist es, neue Abhängigkeiten zu vermeiden und die Grenzen der Technik klar zu erkennen. Angebote wie die Berliner Hausbesuche unterstützen diesen Prozess der digitalen Integration.

Doch Prävention allein verhindert Pflegebedürftigkeit nicht immer. Viele Menschen möchten so lange wie möglich in ihrer vertrauten Wohnung bleiben. Das niederländische Modell Buurtzorg zeigt hier Lösungswege auf. Kleine, selbstorganisierte Teams von Pflegefachkräften versorgen Menschen zu Hause, beziehen Angehörige ein und koordinieren weitere notwendige Hilfen.

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Politische Kontroverse um Arbeitsverluste

Die aktuellen Entwicklungen in Berlin, England und den Niederlanden zeigen, dass Prävention, soziale Teilhabe und professionelle Pflege ineinandergreifen müssen. Eine Infrastruktur, die Menschen begleitet, fehlt in Deutschland jedoch weitgehend. Stattdessen verlassen wir uns stark auf Angehörige, vor allem auf Frauen, die oft zwischen Beruf und Pflege balancieren müssen.

Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung beziffert die pflegebedingten Einschränkungen der Erwerbsarbeit für das Jahr 2026 auf rechnerisch 184.000 Vollzeitstellen. Bis zum Jahr 2045 könnten es sogar 229.000 Stellen werden. Drei Viertel dieses künftigen Erwerbsverlusts entfallen dabei auf Frauen, die Einkommen, berufliche Chancen und Rentenansprüche verlieren.

Ablehnung der statistischen Realität

Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann erklärte im Bundestag, er halte solche Berechnungen der Bertelsmann Stiftung für wenig zielführend. Häusliche Pflege lasse sich seiner Ansicht nach nicht in kalten Statistiken ausdrücken. Diese Haltung ignoriert jedoch die reale Belastung für die Gesellschaft.

Gerade weil Pflege so wertvoll ist, müssen wir sichtbar machen, wie viel Zeit und Arbeit Menschen dafür aufbringen. Wer nur Erwerbsarbeit zählt, übersieht einen wesentlichen Teil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit. Aufgrund kleinerer Familien verteilt sich die Verantwortung für ältere Eltern zudem auf weniger Kinder. Pflegenden fehlen verlässliche Freistellungen, finanzielle Absicherung und professionelle Entlastung.

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Finanzierung und Infrastruktur

In England trägt das öffentliche Gesundheitssystem bereits zur Vermittlung sozialer Kontakte bei. Auch in Deutschland sollten Kranken- und Pflegekassen stärker in Prävention und Unterstützung zu Hause investieren. Dies verbessert die Lebensqualität und kann spätere Gesundheits- und Pflegekosten erheblich verringern. Länder und Kommunen müssen die Infrastruktur vor Ort sichern, während der Bund die Absicherung pflegender Angehöriger verbessern muss.

Der Brief der Malteser zeigt, wie eine solche Politik beginnen kann. Aus einzelnen guten Projekten muss eine verlässliche Infrastruktur für ein langes Leben entstehen. Diese umfasst soziale Kontakte, altersgerechte Wohnungen, technische Hilfen und professionelle Pflege im vertrauten Wohnumfeld. Das kostet Geld, spart aber möglicherweise spätere Ausgaben und menschliches Leid ein. Wir müssen endlich auch die Zeit und die Arbeit organisieren, die ein langes Leben braucht.