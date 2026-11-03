Berliner Häusliche Gewalt: Rekord von 24 Tötungen im Jahr 2025

Die Berliner Polizei meldet einen historischen Höchststand bei tödlicher häuslicher Gewalt. 24 Menschen wurden 2025 von Angehörigen getötet, während die Gesamtzahl der Opfer signifikant stieg.

Die Berliner Polizei hat für das Jahr 2025 einen besorgniserregenden Höchststand bei tödlicher Gewalt in privaten Beziehungen verzeichnet. Von der Polizei festgestellten Zahlen zufolge starben 24 Menschen in der Hauptstadt, die von einem aktuellen Partner, einem Ex-Partner oder einem nahen Familienangehörigen getötet wurden. Diese Zahlen repräsentieren den höchsten Stand seit Einführung der systematischen Erfassung des Merkmals häusliche Gewalt in den polizeilichen Kriminalstatistik en im Jahr 2011. Im Jahr 2024 waren es noch 17 Tote im gleichen Kontext.

Statistische Analyse und Opferstruktur

Bei den 24 tödlichen Fällen in Berlin handelte es sich bei den Opfern in 13 Fällen um Frauen und in 11 Fällen um Männer, wie die Berliner Polizei unter Bezugnahme auf die noch nicht öffentlich zugängliche Langversion der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) mitteilte. Die juristische Einordnung variierte: In den meisten der 24 Fälle ging es um Mord oder Totschlag. In vier Fällen lag eine fahrlässige Tötung vor und in weiteren vier Fällen handelte es sich um Körperverletzungen mit Todesfolge. Diese präzise Aufschlüsselung der Deliktsarten unterstreicht die komplexe rechtliche Dimension dieser Gewaltverbrechen in der deutschen Hauptstadt.

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Die Gesamtzahl der Opfer von Gewalt durch Partner oder andere Familienangehörige stieg 2025 in Berlin ebenfalls deutlich an. Insgesamt zählte die Berliner Polizei 20.160 registrierte Opfer, was einem Anstieg von 947 Fällen oder 4,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 entspricht. Rund 70 Prozent der Opfer waren weiblich. Das Alter der Opfer verteilte sich dabei auf 88 Prozent Erwachsene, knapp sechs Prozent Jugendliche und rund sechs Prozent Kinder. Diese demografische Streuung zeigt, dass häusliche Gewalt alle Altersgruppen betrifft, wobei Erwachsene die überwältigende Mehrstellung bilden.

Täterprofile und Deliktarten

Bei den mutmaßlichen Tätern der Gewaltdelikte im Jahr 2025 machte ein deutlicher Gender-Gap sichtbar. Sechsunddreißig Prozent der Verdächtigen waren weiblich, während 63 Prozent männlich waren. Die Staatsangehörigkeit der Täter zeigt eine hohe Diversifikation; rund 44 Prozent der Verdächtigen verfügten nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit. In den meisten Fällen, konkret bei 13.249 Opfern, war der mutmaßliche Täter ein Partner oder Ex-Partner. Bei 6.911 Opfern war es ein anderes Familienmitglied, was die Intensität der Gewalt in engen sozialen Bindungen verdeutlicht.

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Die Art der angezeigten Straftaten variierte stark. Der häufigste Vorwurf war einfache Körperverletzung mit einem Anteil von 49,6 Prozent. Gefolgt wurde dies von Bedrohungen mit 19,2 Prozent und gefährlichen sowie schweren Körperverletzungen mit 9,1 Prozent. Hinzu kamen weitere Straftatbestände wie Nachstellungen, Nötigungen und Sexualstraftaten. Von den registrierten Opfern wurden rund 9.600 als leicht verletzt eingestuft, während 117 Personen schwere Verletzungen erlitten. Diese Datenlage bietet ein klares Bild der Bandbreite häuslicher Gewalt, die von verbalen Drohungen bis zu schwerster körperlicher Zerstörung reicht.

Republikweiter Kontext und politische Einordnung

Kurz vor dem bundesweiten Aktionstag gegen Gewalt an Frauen, der am 25. November stattfindet, veröffentlicht das Bundesinnenministerium ein umfassendes Lagebild zu diesen Verbrechen. Dieses Bild fließen die Kriminalstatistiken aller Bundesländer ein, um ein gesamtstaatliches Verständnis der Problematik zu ermöglichen. Die Erhebung der Daten seit 2011 erlaubt es, langfristige Trends zu identifizieren und die Effektivität von Präventionsmaßnahmen zu bewerten. Die hohen Zahlen in Berlin spiegeln möglicherweise nicht nur eine Zunahme von Taten, sondern auch eine erhöhte Meldedynamik wider.

Es bleibt offen, ob tatsächlich mehr Gewalttaten begangen werden oder ob Kampagnen und Hilfsangebote dazu führen, dass mehr Taten als früher angezeigt werden. Die Berliner Polizei gibt an, dass dieser Zusammenhang statistisch nicht eindeutig geklärt werden kann. Dennoch markiert der Anstieg auf 20.160 Opfer und 24 Tote ein kritisches Signal für die Sicherheitsbehörden. Die Präzision der Datenerfassung durch die Polizei bildet die Grundlage für künftige Strategien zur Bekämpfung häuslicher Gewalt in der Hauptstadt und im gesamten Bundesgebiet.