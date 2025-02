Berliner Hotel feiert Wiedereröffnung nach Aquadom-Platzen

Zwei Jahre nach dem tragischen Platzen des Aquadoms im Berliner Hotel feiert das Gebäude seine Wiedereröffnung. Das Hotel wurde umfassend renoviert und mit neuen Annehmlichkeiten ausgestattet.

Mehr als zwei Jahre nach dem dramatischen Platzen eines 16 Meter hohen Riesenaquariums in der Berlin er Innenstadt feiert das Hotel seine Wiedereröffnung . In der Lobby des Hotel s, in der sich einst der Aquadom befand, sagte ein Sprecher des Gebäudeeigentümers Union Investment, dass der Betrieb langsam wieder anlaufe. Es sei normal, dass das Hotel nach zwei Jahren Schließung nicht sofort in den Vollbetrieb übergehe, und die umliegenden Straßen und Geschäfte allmählich wiederbelebt werden.

Das Becken zerbrach in Hunderte Stücke, wobei das größte der insgesamt mehr als 700 Bruchstücke neun Tonnen wog. Tausende Fische starben bei dem Unglück. Zum Glück wurden nur zwei Menschen leicht verletzt. Die genaue Ursache des Unglücks konnte nicht geklärt werden. Nach Angaben des Unternehmens wurde das Hotel rundum erneuert. An der Stelle des ehemaligen Aquariums wurde ein großer, vertikal angelegter Garten mit rund 2000 Pflanzen angelegt. Die 15 Meetingräume wurden vollständig renoviert, es gibt nun auch einen Spa und ein griechisches Restaurant. Das Hotel, das in unmittelbarer Nähe zum Alexanderplatz liegt, verfügt über 427 Zimmer.





