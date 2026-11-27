Iris Spranger fordert vom Bund die Befugnis, Pyrotechnik-Zonen in Berlin selbst festzulegen, um Verletzungen zu reduzieren. Einigung fehlt noch.

Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sieht die jährlichen Silvester-Unfälle als systemisches Versagen des aktuellen Rechtsrahmens an. Sie verlangt daher eine grundlegende Reform des Sprengstoffgesetz es, um den Ländern und Kommunen mehr Entscheidungsfreiraum bei der Regulierung von Feuerwerk zu geben. Der aktuelle Ausnahmezustand in der deutschen Hauptstadt an Silvester sollte nicht länger die Norm bleiben.

Kritik an bundesweiter Pyrotechnik-Regulierung

Spranger äußert kein Verständnis für die aktuellen Zustände, die jedes Jahr am 31. Dezember zu Dutzenden Schwerverletzten und hunderten Einsätzen der Feuerwehr führen. Sie argumentiert, dass es an der notwendigen Freiheit im Umgang mit Verboten mangelt. Um unbeteiligte Bürgerinnen und Bürger sowie die eigenen Einsatzkräfte wirksam zu schützen, sei die Möglichkeit erforderlich, in Berlin selbst über Pyroverbotszonen und Pyroerlaubniszonen zu entscheiden.

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Dafür bedürfe es nach wie vor einer Öffnungsklausel des Sprengstoffrechts des Bundes, die es Ländern und Kommunen erlaubt, die Nutzung von Pyrotechnik selbst zu regeln. Seit ihrem Amtsantritt als Innensenatorin habe Spranger wiederholt gefordert, die auf Bundesebene geltenden Regelungen so anzupassen, dass lokale Behörden den Einsatz von Feuerwerk autonom steuern können. Bund und Länder seien weiterhin sehr dringend aufgefordert, sich dieser Initiative anzuschließen.

Unterstützung durch Behörden und Gewerkschaften

Die SPD-Politikerin betonte den breiten Rückhalt ihres Vorhabens innerhalb der Berliner Verwaltung und der Hilfskräfte. Die Berliner Krankenhäuser, der Landesfeuerwehrverband und die Gewerkschaft der Polizei Berlin unterstützen das Anliegen öffentlich und mit Nachdruck. Diese Institutionen wiesen mit Recht auf die zahlreichen Brände, schwerste Verletzungen - auch und gerade bei Kindern - und die gefährlichen Situationen für Einsatzkräfte in der Silvesternacht hin.

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Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Unterstützung stammt von der Gewerkschaft der Polizei Berlin. Eine entsprechende Petition zu diesem Thema hat mittlerweile 3,4 Millionen Unterschriften gesammelt. Die Gewerkschaft spricht sich explizit für weitere Beschränkungen aus. Spranger verwies darauf, dass der Rückhalt in der Bevölkerung vorhanden sei und dieser nun endlich in konkrete Regelungen umgesetzt werden müsse.

Einschätzung der Umweltschutzorganisation DUH

Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bewertet das Aussitzen des Themas als kritisch. Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der DUH, nannte die Aussagen des Bundesinnenministeriums einen Schlag ins Gesicht all jener Menschen, die Jahr für Jahr unter der völlig entfesselten Silvesterböllerei leiden. Er bezeichnete das Verhalten der Bundespolitik als blanken Hohn.

Resch kritisierte insbesondere Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), der von der Freiheit des Einzelnen schwadroniere, während Tausende Menschen verletzt werden. Gleichzeitig leiden Asthmatikerinnen und Asthmatiker bei der schlimmsten Luftverschmutzung des Jahres kaum noch daran, Luft zu holen. Zudem würden Millionen Haus- und Wildtiere in Todesangst versetzt. Resch betonte, dass Menschen sterben, Einsatzkräfte verletzt werden und ganze Städte im giftigen Rauch versinken.

Weiterer Verlauf auf der Innenministerkonferenz

Spranger kündigte an, auf der kommenden Innenministerkonferenz weiter für ihre Forderungen zu kämpfen. Die Konferenz beginnt am kommenden Donnerstag in Hamburg. Zwar hatten sich einige Bundesländer bereits für eine Lockerung der Verbote ausgesprochen, während die Union dagegenhielt, hält man sich auf Seiten der SPD zurück. Hamburg und Bremen wollten sich auf eine Anfrage des Tagesspiegels nicht aktuell äußern.

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Neben der Pyrotefik wird die Migrationspolitik ein offizieller Schwerpunkt der Konferenz sein. Der EU-Migrationskommissar Magnus Brunner wird am Freitag erwartet. Daneben werden auch hybride Bedrohungen, Drohnenabwehr sowie die Bekämpfung sexualisierter Gewalt auf der Tagesordnung stehen.