Die Berliner Senatsverwaltung hat den Moscheeverein El-Irschad und seine Tochterorganisationen umgehend verboten. Polizei sucht seit 6 Uhr nach Beweisen für Terrorunterstützung in 28 Objekten.

Die Berlin er Polizei hat in der Frühe eines Mittwochmorgens ab 6 Uhr eine massive Razzia gestartet, bei der insgesamt 28 Objekte durchsucht wurden. Im Fokus der Beamten steht der Berlin er Moscheeverein El-Irschad sowie sein unmittelbares Umfeld. Zugleich hat die Berlin er Senatsverwaltung für Inneres und Sport den Verein und drei seiner Teilorganisationen mit sofortiger Wirkung verboten und aufgelöst.

Razzia durchsucht 28 Objekte des Vereins

Die Ermittlungsarbeiten konzentrieren sich auf Standorte in der Hauptstadt, darunter Gemeindezentren, Geschäftsräume und Privatwohnungen. Wie Informationen nahelegen, ist die Polizei derzeit auch an der Flughafenstraße in Neukölln mit mehr als 50 Beamten im Einsatz, um dort das Gemeindezentrum des Vereins zu durchsuchen. Der Schwerpunkt der Aktion liegt darauf, weitere Beweismittel zu sichern und das Vereinsvermögen zu beschlagnahmen. Die Behörden gehen davon aus, dass in diesen Räumlichkeiten Materialien gefunden werden, die die Vorwürfe der Terrorunterstützung belegen.

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Unmittelbares Verbot durch die Senatsverwaltung

Parallel zu den polizeilichen Maßnahmen hat die Berliner Innenverwaltung den Verein El-Irschad e.V. sowie die drei verbundenen Organisationen Al-Qaem e.V., Al-Thaqalyn e.V. und Qalam Bildungszentrum UG untersagt. Diese Maßnahme hat unmittelbare rechtliche Konsequenzen: Die Vereine sind mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Ihre Internetauftritte müssen entfernt werden, und die Verwendung ihrer Kennzeichen ist öffentlich sowie verbreitend verboten. Die Senatsverwaltung begründet diesen Schritt damit, dass der Verein sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung richte und seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufe.

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Schwerwiegende Vorwürfe der Terrorunterstützung

Den behördlichen Maßnahmen liegt der schwere Vorwurf zugrunde, der Moscheeverein habe die Terrororganisation Hisbollah im Libanon sowohl organisatorisch als auch finanziell unterstützt. Zudem soll er der Hisbollah in Berlin eine Plattform für deren Propaganda geboten haben. Die Hisbollah, eine schiitisch-islamistische Organisation aus dem Libanon, bestreitet laut dem Bundesinnenministerium das Existenzrecht Israels und ruft zum bewaffneten Kampf gegen Israel auf. Diese Aktivitäten umfassen nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden auch terroristische Mittel, was eine strikte Distanzierung und Unterbindung durch den Staat erforderlich macht.

Politische Unterstützung und klare Haltung der Landesregierung

Iris Spranger, die Senatorin für Inneres und Sport, stellte in einer Erklärung klar, dass die festgestellten Verbindungen zur Hisbollah die entscheidende Ursache für das Verbot darstellten. Sie betonte, dass die Entscheidung auch vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um die Regierungsbildung in Berlin getroffen wurde. Die Landesregierung hat deutlich gemacht, dass von allen Verantwortlichen eine klare Haltung gegen Islamismus erwartet wird. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei begrüßte die Entscheidung der Innenverwaltung ausdrücklich und hob hervor, dass Konsequenzen aus den festgestellten Fakten gezogen werden mussten.