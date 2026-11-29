In Berlin fehlen Kältehilfeplätze im Winter. Viele Obdachlose übernachten in Treppenhäusern, während die Auslastung in Spandau und Treptow-Köpenick bei fast 98 Prozent liegt.

Die Zahl der obdachlosen Menschen in Berlin führt im Winter zu einer wachsenden sozialen Zerreißprobe. Tausende Menschen schlafen in den Nächten auf Gehwegen oder in Treppenhäusern, da die bestehenden Notunterkünfte nicht ausreichen. Barbara Breuer, Sprecherin der Berliner Stadtmission, betonte, dass die derzeit rund tausend Kältehilfeplätze bei weitem nicht den tatsächlichen Bedarf decken können. Für die Betroffenen ist ein nächtliches Verstecken in Hauseingängen oft die einzige Überlebensoption, um nicht der Kälte zum Opfer zu fallen.

Kapazitätsengpässe und räumliche Auslastung

Die Koordinierungsstelle der Berliner Kältehilfe stellt fest, dass der Mangel an Schlafplätzen und Tagestreffs akut ist. Natalija Miletic von der Koordinierungsstelle erklärte, dass viele Betroffene Gründe haben, traditionelle Gemeinschaftsunterkünfte zu meiden. Negative Vorerfahrungen, mangelnde Privatsphäre oder das Gefühl persönlicher Unsicherheit spielen dabei eine große Rolle. Akute psychische Krisen, gesundheitliche Probleme sowie Alkohol- und Drogenkonsum erschweren den Zugang zu diesen Hilfsangeboten zusätzlich. Hinzu kommt, dass ein Teil der betroffenen Personen die bestehenden Hilfsstrukturen schlicht nicht kennt.

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Die Auslastung der verfügbaren Plätze variiert stark je nach Bezirk. Laut Angaben der Koordinierungsstelle verzeichneten im November insbesondere Spandau mit 97,7 Prozent und Treptow-Köpenick mit 97,5 Prozent eine extrem hohe Belegung. In Treptow-Köpenick stehen aktuell nur sechzehn Plätze in einem Nachtcafé an sechs Tagen pro Woche zur Verfügung. In Spandau bieten Notunterkünfte lediglich zehn Plätze. Auch Friedrichshain-Köpenick lag bei neunzigfünf Prozent und Mitte bei neunzigneun Prozent Auslastung, was auch an der zentralen Lage dieser Bezirke liegt.

Belästigung in Wohnhäusern und Nachbarstreitigkeiten

Die Präsenz obdachloser Menschen in Wohngebirgen führt häufig zu Konflikten mit der Anwohnerschaft. Eine Bewohnerin aus Britzer schrieb in einem Nachbarschaftsforum, dass sie einen obdachlosen Mann aus ihrem Hausflur entfernen musste, da dieser nach Urin und Zigarettenqualm stank. Ähnliche Berichte gibt es aus Neukölln, wo eine Mutter angab, dass ihre Kinder Angst vor fremden Personen im Treppenhaus haben und nicht mehr allein zur Schule gehen wollen. Die Berliner Stadtmission bestätigt, dass regelmäßig Beschwerden eingehen und Mitarbeiter gebeten werden, Personen aus Fluren zu entfernen.

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Barbara Breuer von der Stadtmission erklärte jedoch, dass der Kältebus keine Personen gegen deren Willen mitnehmen kann, da dies rechtlich als Entführung gewertet würde. Sie unterschied zwischen verschiedenen Gruppen der Wohnungslosen: Viele seien ordentliche Personen, die nur kurz übernachten und morgens wieder verschwinden. Andere seien jedoch psychisch erkrankt oder würden durch Unordnung und auffälliges Verhalten die Nachbarschaft belasten. Die Bewohner äußern verständlicherweise Sorgen vor Brandschäden durch Gaskocher oder allgemeiner Sicherheit.

Politische Maßnahmen und langfristige Strategien

Die Berliner Sozialverwaltung versuchte, der Krise mit kurzfristigen Kapazitätserweiterungen zu begegnen. Julia Stadtfeld, eine Sprecherin der Behörde, verwies auf eine Auslastung von neunzigsechsKommasechs Prozent der Notübernachtungen zum siebzehnten November. Sie kündigte an, dass ab Dezember weitere Plätze vorgesehen sind. Entscheidend sei, dass Hilfsangebote möglichst niedrigschwellig und gut erreichbar bleiben. Neben der klassischen Kältehilfe setzt Berlin daher verstärkt auf Straßensozialarbeit, Beratungsangebote und gesundheitliche Unterstützung.

Julia Stadtfeld betonte, dass die steigende Wohnungslosigkeit eine große sozialpolitische Herausforderung bleibt. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und steigende Mieten verschärfen die Situation kontinuierlich. Um dem strukturellen Problem zu begegnen, setzt die Verwaltung auf langfristige Modelle wie Housing First und den Geschützten Wohnungsmarkt. Das Ziel ist es, Menschen dauerhaft aus der Wohnungslosigkeit zu führen. Barbara Breuer fordert zudem mehr Prävention, damit Menschen erst gar nicht aus ihren Wohnungen fliegen, sowie sichere Unterkünfte für die Nacht und den Tag.