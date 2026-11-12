SPD, Linke und Grüne planen Vergesellschaftung großer Konzerne. Wohnungsbaugenossenschaften sollen durch neue Grundstücke bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Die Parteien SPD, Die Linke und die Grüne n haben im Streit um den Berlin er Wohnungsmarkt eine wichtige Einigung erzielt. Große Immobilienkonzerne sollen enteignet werden, um den Mietmarkt in der Hauptstadt zu entlasten. Ziel ist es, die Abhängigkeit von privaten Finanzrenditen zu verringern und die Mieten mittelfristig stabil zu halten. Die Umsetzung dieses Plans wird jedoch durch lange Gerichtsverfahren verzögert.

Genossenschaften als Schlüssel zur Wohnungsbaukrise

Wohnungsbaugenossenschaften sind ein vernachlässigter Faktor im Berliner Wohnungsbau. Über 190.000 Wohnungen gehören bereits diesen Einrichtungen. Mehr als 80 Genossenschaften verwalten diese Bestände. Gut elf Prozent der Mietwohnungen in Berlin sind genossenschaftlich. Besonders im Osten der Hauptstadt sind sie stark vertreten.

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In Marzahn-Hellersdorf wohnt jeder vierte Mieter in einer Genossenschaft. Ostdeutsche Städte wie Magdeburg oder Halle haben ähnliche Strukturen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung rät, diesen Sektor auszubauen. Die Genossenschaften arbeiten gemeinwohlorientiert. Sie wollen mehr bauen, stehen jedoch vor Hindernissen.

Grundstücke als entscheidendes Hemmnis

Der Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen BBU hat Befragungen durchgeführt. Die Hälfte der Befragten nennt die Grundstücksvergabe als wichtig. Genossenschaften benötigen vor allem Baugrundstücke. Der Bau neuer Wohnungen ist nahezu zum Erliegen gekommen. Im vergangenen Jahr wurden nur 178 neue Einheiten fertiggestellt. Dies ist der schlechteste Wert seit 15 Jahren.

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Die Wartelisten der Genossenschaften sind überfüllt oder geschlossen. Die Mitglieder warten vergeblich auf neue Wohnungen. Das Land soll Grundstücke in Erbpacht oder zum Verkauf anbieten. Die Stadt könnte Vorkaufsrechte sichern. So würde genossenschaftliches Bauen langfristig geschützt.

Koalitionsvertrag und politische Perspektive

Das Sondierungspapier der Berliner Linkskoalition erwähnt die Genossenschaften. Von der Vergesellschaftung sind sie nicht betroffen. Sie sollen bei der Neubauoffensive eine Rolle spielen. Die Anteilseigner bringen oft Eigenkapital mit. Neue Bauprojekte scheitern meist an den fehlenden Grundstücken. Im aktuellen Streit könnten sie ein Mittelweg sein.

Der Rückkauf privatisierter Bestände kostet Milliarden. Genossenschaften finanzieren sich durch ihre Mitglieder. Sie bauen sozial ohne staatliche Zwänge. Eine neue Studie der Linken-nahen Stiftung empfiehlt den Ausbau. Der Koalitionsvertrag muss verbindliche Zusagen enthalten. Dies könnte auch bei der Haushaltspolitik helfen. Die Steuerzahler entlasten sich so langfristig. Der Weg zu bezahlbarem Wohnraum ist noch lang.