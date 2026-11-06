Berliner Koalition: Verlängerung für Kai Wegner als Regierender Bürgermeister

Linke, SPD und Grüne verschieben die Koalitionsverhandlungen nach Januar. Kai Wegner erhält damit Planungssicherheit für seine Amtszeit bis Ende 2026.

Die politische Landschaft in Berlin ändert sich durch eine unerwartete Verlängerung der aktuellen Amtszeit. Die Koalitionsparteien Linke, SPD und Grüne haben am Mittwochabend bekanntgegeben, dass sie die Koalitionsverhandlungen frühestens bis Anfang Januar fortführen werden. Damit bleibt Kai Wegner (CDU) weiterhin als Regierender Bürgermeister im Amt, bis die neue Regierung gebildet ist. Die Parteien streben an, bis zur zweiten Januarhälfte einen Beschluss über die Koalitionsvereinbarung zu fassen.

Zeitplan für Koalitionsverhandlungen verschoben

Die Entscheidung, den Zeitplan zu korrigieren, fiel nach der zweiten Verhandlungsrunde im Berliner Abgeordnetenhaus. Die Landesvorsitzende der SPD, Bettina König, erklärte deutlich, dass man frühestens Anfang des Jahres so weit sein wolle, um einen Koalitionsvertrag vorlegen zu können. Laut Informationen des Tagesspeigels könnte sich dieser Prozess konkret auf den 4. Januar hinziehen. Anschließend sollen alle drei Parteien ihre Mitglieder über das ausgehandelte Ergebnis abstimmen lassen. Dies ist ein zentraler Schritt, um die demokratische Legitimation der neuen Regierung sicherzustellen.

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König betonte in ihrer Stellungnahme, dass man zur zweiten Januarhälfte hoffentlich einen verbindlichen Beschluss der Parteien vorlegen könne. Ursprünglich war insbesondere von der Partei Die Linke der Wunsch geäußert worden, den Vertrag noch vor den Weihnachtsferien abzuschließen. Ein vorläufiger Fahrplan, der der Redaktion vorlag, sah vor, dass die Facharbeitsgruppen maximal 26 Tage Zeit für ihre Ergebnisse erhalten sollten. Die Hauptverhandler würden abschließend über die verbliebenen Konflikte entscheiden. Der letzte Termin für die Arbeitsgruppe Haushalt, Finanzen und Vermögen war ursprünglich für den 7. Dezember angesetzt gewesen.

Gründe für die Verzögerung der Gespräche

Trotz des ambitionierten Originalplans herrschte bei dem Treffen der Parteispitzen am Mittwoch schnell Einigkeit, dass der Zeitplan nicht einhaltbar war. Aus Kreisen der Verhandler wird berichtet, dass der Zeitplan nur dann erreicht worden wäre, wenn sich die Gespräche an keiner Stelle verhakt hätten. Angesichts der zu erwartenden Konflikte zwischen den verschiedenen politischen Lagern war dies als unrealistisch einzustufen. Die Komplexität der Aufgaben erforderte mehr Raum für detaillierte Absprachen als ursprünglich eingeplant.

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Zudem gab es praktische Hindernisse, die eine Fertigstellung im Jahr 2026 unmöglich machten. Selbst wenn ein Koalitionsvertrag bereits bis Anfang Dezember zustande gekommen wäre, hätte eine Wahl Elif Eralps zur Regierenden Bürgermeisterin in diesem Kalenderjahr nicht stattgefunden. Die letzte Sitzung des Abgeordnetenhauses im Jahr 2026 findet bereits am 10. Dezember statt. Eine zeitnahe Wahl war daher organisatorisch ausgeschlossen.

Erschwerend kam hinzu, dass die notwendigen Mitgliederentscheide von der Linken, den Grünen und der SPD aufgrund mehrerer Basisforen mindestens zwei Wochen in Anspruch nehmen würden. Möglicherweise dauerte dieser Prozess sogar länger. Da diese Beteiligungsformate in die Weihnachtsferien gefallen wären, wollte man die Mitglieder nicht während ihrer Freizeit mit dieser Aufgabe belasten. Daraus resultierte die Entscheidung, die Verhandlungen in den Januar zu verschieben.

Auswirkungen auf Kai Wegner und die Zukunft

Für den amtierenden Regierenden Bürgermeister Kai Wegner bedeutet diese Verschiebung eine klare Planungssicherheit. Er bleibt bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. Am 1. Januar 2027 wird Wegner voraussichtlich zum vierten und wohl letzten Mal die Neujahrsansprache an die Berlinerinnen und Berliner halten. Diese Ansprache markiert das Ende seiner regulären Amtszeit als Chef der Berliner Senatsverwaltung. Die Verlängerung der aktuellen Situation ist also nur temporär und dient der Vorbereitung des Regierungswechsels.

Die Kandidatin der Linken, Elif Eralp, könnte am 21. Januar vom Berliner Abgeordnetenhaus zur neuen Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden. Dies setzt jedoch die Zustimmung der Koalitionspartner und die erfolgreiche Absegnung durch die Mitglieder der Parteien voraus. Der Fokus der nächsten Wochen liegt nun auf der Fertigstellung der Verhandlungsergebnisse. Die Fachgremien müssen ihre Arbeiten bis zum neuen Jahr konsequent fortsetzen, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. Die politische Bühne in Berlin bleibt damit vorläufig in den Händen der alten Führung, während die Weichen für die nächste Legislaturperiode gestellt werden.