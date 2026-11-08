Nach dem Scheitern der Emde-Lösung prüfen SPD und Grüne die Koalition mit der Linkspartei. Steffen Krach und Elif Eralp stehen im Fokus der Debatte um Antisemitismus in Berlin.

Elif Eralp strebt die Position der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin an und erhält dabei Unterstützung von Steffen Krach. Die Aussichten auf eine Koalition zwischen SPD, Grünen und der Linkspartei hängen nicht mehr von einem Mandatsverzicht der Abgeordneten Vanessa Emde ab. Emde hat ihren Verbleib in der Partei bestätigt, wodurch sich der Fokus der Verhandlungen nun auf die grundsätzliche Haltung der Koalitionspartner zur Antisemitismus-Bekämpfung verlagert hat.

Die politische Landschaft in Berlin steht vor einer schweren Zerreißprobe. Die SPD-Führung unter Steffen Krach und die Grünen stehen vor der Entscheidung, ob sie die Linke in das Rote Rathaus integrieren. Kritiker argumentieren, dass das Problem der Antisemitismus und Clan-Kriminalität in der Linkspartei weit größer ist als der Einzelfall Emde. Die Frage ist, ob SPD und Grünen ihre Bekenntnisse gegen Antisemitismus ernst meinen, wenn sie mit der Linken zusammenarbeiten.

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Vorwürfe der Nähe zu extremistischen Strukturen

Der Neuköllner Linken-Politiker Ahmed Abed hat in der Vergangenheit Ibrahim Ibrahim anwaltlich vertreten. Ibrahim gilt als Mann mit enger Nähe zu einer palästinensischen Terrorgruppe. Diese Verbindung sorgt für erhebliche Besorgnis in der Politik. Elif Eralp, die als Bürgermeisterkandidatin im Gespräch ist, zeigte sich in einem Interview so besorgt über diese Zusammenhänge, dass sie den Namen Ibrahim nicht einmal aussprach.

Die Spannungen zeigen sich auch auf kommunaler Ebene. Die SPD-Politikerin Franziska Giffey berichtete vor dem 20. September von systematischen Wahlaufrufen für die Linkspartei in Neuköllner Moscheen. Diese Kampagne war erfolgreich: Die Linkspartei legte in dem Bezirk mit rund 330.000 Einwohnern im Vergleich zu 2021 um 19,9 Prozentpunkte zu. Der neue Wert liegt bei 33 Prozent der Stimmen. Neukölln ist damit zu einem Hochburg der Partei geworden, was die Machtverhältnisse in der Hauptstadt massiv verschieben könnte.

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Politische Allianzen und gesellschaftliche Auswirkungen

Kritiker sehen in den Wählergewinnen eine unheilvolle Allianz zwischen Islamisten und Sozialisten. Das Ziel soll die Übernahme der Macht in Berlin sein. Auf einer Wahlparty der Linken äußerte sich der Clan-Chef Issa Remmo zur neuen Situation. Er beschrieb die Linkspartei als eine Kraft, von der er sich unterstützt fühle. Diese Aussage unterstreicht die Befürchtungen, dass extremistische Kräfte in der Partei an Einfluss gewinnen.

Issa Remmo zeigte sich auch offen gegenüber wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Selbst mit Verstaatlichungen hätte er wohl kein Problem, solange diese nicht seine eigenen Wohnimmobilien betreffen. Diese Haltung macht deutlich, wie unterschiedlich die Prioritäten der verschiedenen Gruppierungen in der Linkspartei sind. Die Frage bleibt, ob SPD und Grünen diese Entwicklungen in ihrer Koalitionsplanung angemessen berücksichtigen.

Verantwortung der Koalitionspartner Steffen Krach und Grüne

Steffen Krach, der Berliner SPD-Chef, sowie die Grünen-Fraktionschefs Bettina Jarasch und Werner Graf tragen eine historische Verantwortung. Sie entscheiden über die Zukunft der deutschen Hauptstadt und damit über die Werte des ganzen Landes. Sollte die Koalition trotz der bekannten Probleme zustande kommen, werden sie zu Wegbereitern von Kräften, die wenig mit der liberalen Demokratie und dem Wirtschaftssystem gemein haben. Die Entscheidung fällt in den kommenden Tagen.