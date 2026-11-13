Berliner Kriminalpolizei stellt Bilanz der Einheit Ferrum vor

Ein Jahr nach der Gründung analysiert die Berliner Kriminalpolizei die Ergebnisse der Sondereinheit Ferrum zur Bekämpfung der Schusswaffenkriminalität mit klaren Zahlen.

Genau ein Jahr nach ihrer Gründung hat die Berliner Kriminalpolizei die vorläufige Bilanz der Sondereinheit Ferrum vorgelegt. Die 110 Mitarbeiter umfassende Einheit, deren Name auf das lateinische Wort für Eisen verweist, konzentriert ihre Maßnahmen explizit auf die Bekämpfung der wachsenden Schusswaffenkriminalität in der deutschen Hauptstadt. Die aktuellen Zahlen belegen ein intensives Vorgehen gegen potenzielle Täter und verdächtige Orte im gesamten Stadtgebiet.

Umfangreiche Kontrollen und Festnahmen

In den vergangenen zwölf Monaten führte die Einheit Ferrum massive Kontrollaktionen durch, um die Sicherheit in Berlin zu gewährleisten. Die Beamten überprüften dabei insgesamt 7571 Verdächtige, um mögliche Verbindungen zu strafbaren Handlungen aufzudecken. Neben den Personenkontrollen überprüften die Polizeikräfte 4249 Autos und andere Fahrzeuge auf illegale Waffen oder Munition. Zudem wurden 891 Restaurants, Cafés und Kneipen kontrolliert, da diese Locations oft als Treffpunkte der organisierten Kriminalität dienen.

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Die Maßnahmen mündeten in konkreten polizeilichen Handlungen. Von den kontrollierten Personen wurden 288 Verdächtige festgenommen, wobei sich der Status einiger Inhaftierungen in den letzten Monaten verfestigt hat. In weiteren 5308 Fällen verhängte die Polizei vorübergehende Freiheitsbeschränkungen, um weiteren Straftaten zuvorzukommen. Diese präventiven Schritte sollen verhindern, dass verdächtige Akteure im öffentlichen Raum agieren können, ohne dass sofortige Haftbefehle vorliegen.

Waffenbeschlagnahmung und Haftmaßnahmen

Ein zentrales Ziel der Arbeit von Ferrum war die Beschlagnahme von Schusswaffen. Die Polizei konnte 73 scharfe Schusswaffen sicherstellen, die den kriminellen Strukturen entzogen wurden. Parallel dazu wurden rund 3400 Schuss scharfer Munition beschlagnahmt, was die potenzielle Gefährdungslage reduziert. Diese Zahlen unterstreichen die operative Wirkung der Einheit bei der materiellen Abschöpfung der Waffenarsenale.

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Rechtlich wurden die Maßnahmen durch diverse Haftbefehle untermauert. Nach dem Stand von Ende Oktober wurden rund 80 Haftbefehle erlassen, was die Ernsthaftigkeit der Ermittlungen zeigt. Aktuell sitzen 51 mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Die hohe Anzahl an Inhaftierungen und die Menge der sichergestellten Waffen demonstrieren, wie eng die Verflechtungen in der Berliner Schusswaffenszene sind und wie notwendig die spezialisierte Ausrichtung der Einheit ist.

Lage der Kriminalität und Ausblick

Trotz der intensiven Kontrollen und der Vielzahl an Festnahmen zeigt die Statistik, dass sich keine nennenswerte Trendwende bei der Kriminalität abzeichnet. Im ersten Halbjahr 2026 zählte die Polizei 261 Schüsse und 324 Bedrohungen mit Schusswaffen. Insgesamt summierten sich diese Delikte auf 585 Fälle. Diese Entwicklung entspricht etwa der Größenordnung des Vorjahres.

Vergleicht man diese Halbjahreszahlen mit den Gesamtdaten von 2025, ergibt sich ein klares Bild. Im gesamten Jahr 2025 wurden 1119 Fälle von Schusswaffendelikten gezählt. Die Zahlen aus den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 liegen also in einem ähnlichen Rahmen wie die Vorjahreswerte. Von einem Rückgang der Schusswaffenkriminalität ließ sich trotz aller Kontrollen und Einsätze der Einheit Ferrum zuletzt daher nicht sprechen.

Angesichts der anhaltenden Herausforderungen hat die Berliner Kriminalpolizei entschieden, die Arbeit der Sondereinheit Ferrum vorerst fortzusetzen. Die Einheit bleibt eine zentrale Säule im Kampf gegen die organisierte Kriminalität in der Hauptstadt. Die Fortführung der Maßnahmen ist notwendig, um dem Druck auf die Polizeibehörden zu begegnen und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Berlin weiterhin zu gewährleisten, solange die Quote der Schusswaffendelikte auf hohem Niveau verbleibt.