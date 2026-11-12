Berliner Kulturkalender November: Jüdische Tage, Barock und Freiheit

Der Berliner November bietet hohe Kultur: Jüdische Kulturtage mit Marina Maximilian, die Berlin Freedom Week, Transvocale Musikfestival und klassische Opern in der Staatsoper.

Der Berliner Kulturkalender für den November ist besonders dicht besetzt und bietet eine breite Palette an Veranstaltungen für alle Interessengruppen. Während viele Menschen im Winter über den Winterschlaf nachdenken, locken kulturelle Highlights wie die Jüdischen Kulturtage, die Märchentage und die Barocktage. Diese Programme garantieren auch ohne Superkräfte ein reichhaltiges Angebot an Kunst und Musik in der Hauptstadt.

Jüdische Kulturtage trotz Ausfall der Hauptausstellung

Die diesjährige Ausgabe der Jüdischen Kulturtage kommt ohne die geplante Hauptausstellung "Super Hero. Was macht einen Menschen zum Helden?" aus, da diese vier Wochen vor dem Start aus budgetären Gründen abgesagt wurde. Im Fokus steht stattdessen das Thema "Zadikim - Zeit für Gerechte", das ein starkes Programm aufweist. Zu den wichtigsten Höhepunkten gehört das bereits ausverkaufte Eröffnungskonzert mit der israelischen Sängerin Marina Maximilian.

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Weiterführende Attraktionen sind das international ausgezeichnete Orto-Da-Theatre aus Tel Aviv, das am 15. November mit dem wortlosen Stück "Stones" auftritt. Den Abschluss bildet das Konzert mit der Poplegende Rami Kleinstein am 21. November. Zahlreiche Lesungen ergänzen das Angebot, darunter eine mit der Buchpreisträgerin Julia Franck am 15. November und eine Session mit Dana Vowinkel am sogenannten Blauen Sofa.

Berlin Freedom Week und literarische Perspektiven

Die Freiheit gilt als unsichtbares Gut, das oft erst bewusst wahrgenommen wird, wenn es bedroht ist. Genau diesem Aspekt widmet sich die Berlin Freedom Week mit Vorträgen, Workshops, Führungen und öffentlichen Events. Ein zentrales Element ist der Abend unter dem Titel "Exiltexte: Kunst, Macht, Erinnerungen" am Donnerstag um 18:30 Uhr. Dort präsentieren drei im Exil lebende Autorinnen literarische Texte über das Schloss Schönhausen in der NS-Zeit.

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Diese Beiträge werden durch persönliche Perspektiven zur künstlerischen (Un-)Freiheit erweitert. Die Veranstaltung bietet damit eine tiefe Einblicke in historische und aktuelle Machtstrukturen. Sie verbindet literarische Darstellungen mit dem politischen Kontext von Freiheit und Unterdrückung in der deutschen Hauptstadt.

Transvocale und Barockklänge an der Staatsoper

Das Festival Transvocale verbindet im November Tanz und Musik parallel auf beiden Seiten der Oder. Es präsentiert als "Weltmusik" schwer klassifizierbare Sounds aus der ganzen Welt. Obwohl der Begriff für dieses Genre umstritten ist, wird er hier für die Vielfalt der Künste verwendet. Der Sonnabend ist meist ausverkauft, aber es gibt noch Karten für Auftritte der dänischen Künstlerin Tina Dico. Auch am Donnerstag spielt die Band Fortuna Ehrenfeld.

Gleichzeitig befreien Spezialistinnen für Alte Musik die Eurydice aus der Unterwelt. Während Thielemann & Co. in Shanghai die Grand Opera House eröffnen, finden in Berlin Aufführungen wie "Orfeo ed Euridice" am 12. und 14. November statt. "L'incoronazione di Poppea" wird am 20., 22., 24. und 26. November gespielt. Sasha Waltz' Inszenierung "Dido & Aeneas" mit dem spektakulären Pool ist am 25. und 27. November zu sehen.

Märchentage und Zirkusfestival La Nuit du Cirque

Die 37. Berliner Märchentage stehen unter dem Motto "Zauberflöte und Sternenharfe - Musik in Märchen und Geschichten". Im Fokus steht die Musik als universeller Schlüssel zum gegenseitigen Verständnis. 470 Veranstaltungen an Theatern, Bibliotheken, Kulturzentren und Schulen füllen den Kalender. Die Königstochter Scheherazade aus 1001 Nacht dient als Vorbild für das Erzählen, das den König vor der Hinrichtung bewahrte.

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Das hiesige Festival La Nuit du Cirque zeigt im November die Facetten des zeitgenössischen Zirkus. Akrobatinnen, Jongleure, Clowns und Performer geben ihre geprobten Nummern zum Besten. Das internationale Festival verleiht dieser Kunstform ein sichtbares Gesicht. Die Programme sind für ganz November angesetzt und laden zu einem kulturellen Austausch ein.